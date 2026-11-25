사진제공=KOVO

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[대전=스포츠조선 이종서 기자] "잘해야겠다고 생각하면 오히려 못하더라고요."

최가은(25·GS칼텍스)은 24일 대전 충무체육관에서 열린 HK흥국금융 2026~2027 V리그 여자부 정관장 레드스파크스와의 1라운드 경기에서 15득점을 하며 개인 최다 득점 타이를 기록했다. 서브 역시 개인 최다인 4득점, 블로킹은 5개나 잡아냈다.

최가은의 활약을 앞세운 GS칼텍스는 세트스코어 3대1로 정관장을 제압했고, 1라운드를 1위로 마칠 수 있었다.

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경기를 마친 뒤 최가은은 "1라운드 마지막 경기였는데 1위로 마무리할 수 있어서 기쁘다. 어려운 순간도 있었지만, 선수들이 이겨내줘서 좋았다"고 소감을 전했다.

올 시즌 출발이 좋다. 1라운드 6경기 중 3경기에서 두 자릿수 득점을 했고, 매경기 꾸준하게 블로킹도 잡아냈다. 그야말로 팀 내 주전 미들블로커로 우뚝 섰다.

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이영택 GS칼텍스 감독도 최가은의 활약에 "잘하고 있다"고 미소를 짓곤 한다. 그러나 "적절하게 칭찬도 해주고 있지만, 잘될 때 들뜨면 역효과가 나기도 한다"고 경계의 시선도 함께 보냈다.

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최가은은 권민지와 함께 GS칼텍스의 '분위기 메이커'다. 특유의 밝은 에너지가 팀에 활력을 불어넣기도 하지만, 너무 들뜨게 되면 흔들릴 수 있다는 생각이다. 이 감독은 "마음을 다스릴 수 있게 지적할 게 있으면 가볍게 이야기하기도 한다. (최)가은이가 밝은 에너지가 있어서 과하게 덤벙대는 것이 있다. 그런 부분에 있어서 이야기도 해준다"고 말했다.

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최가은 역시 이 감독의 이런 마음을 잘 알고 있는 듯 했다. 이 감독이 해주는 이야기에 대해 "당근보다 채찍을 많이 주신다"라고 웃으며 "부족한 부분을 채울 수 있는 좋은 영향이 있다"고 말했다.

스스로도 남다른 '주문'을 걸고 있다. "50%만 하자"는 마음이었다. "잘하려고 욕심을 부리면 안 되더라. 또 안 됐을 때 자책하는 것도 커져서 준비했던 것의 50%만 하자는 생각으로 편하게 들어간다. 경기력도 잘 나오고, 잘 안 풀렸을 때 털어낼 수도 있다"는 이유다. 이어 "컨디션이 안 좋거나 부담스러운 경기에서 '잘해야한다'는 생각을 하면 못하더라. 잘 도와주고 도움을 잘 받을 수 있게 할 수 있는 것만 하자는 생각을 한다"고 덧붙였다.

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24일 '개인 최다 타이 득점'도 이 감독의 이런 조언 속에 탄생했다. 최가은은 "팀 성적도 좋고 경기력도 나오다보니 득점 욕심도 나고 그랬는데 어제 감독님께서 훈련 끝나고 '득점 욕심을 내기보다는 희생하고 도와주어야 잘풀린다'는 말을 하셨다. 욕심 부리지 않고 팀에 어우러지게 하다보니 득점도 잘 얻어걸린 것 같다"고 미소를 지었다.

이날 개인 최다인 서브 4득점 역시 욕심을 내려놓으니 찾아온 기록이었다. 최가은은 "시즌 준비를 하면서 많이 강조했던 것이 범실 관리를 하자는 것이었다. 미들블로커다보니 서브를 때리고 범실하면 리베로와 교체돼 만회할 수 있는 기회가 없다. '포인트를 내자'는 것이 아닌 목표한 곳에 잘 넣자고 생각하면서 한 것이 좋은 방향으로 이어졌다"고 이야기했다.

마인드가 전부는 아니다. 이 모든 건 강한 훈련이 있기에 가능했다. 최가은은 "(올해 활약은) 많은 훈련량이 비결이다. 우승팀이었지만, 휴가가 길지 않았다. 빨리 복귀해서 선수들과 합을 맞춘 게 비결"이라며 땀방울로 채웠던 비시즌을 떠올리기도 했다.

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대전=이종서 기자 bellstop@sportschosun.com