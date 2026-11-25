최정민-호키. 사진=KOVO

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[스포츠조선 나유리 기자]호키와 최정민이 1R 최고 선수 영예를 안았다.

KOVO(한국배구연맹)는 25일 1라운드 MVP를 발표했다. 남자부에서는 삼성화재 펠리페 호키(등록명 호키), 여자부에서는 IBK기업은행 최정민이 HK흥국금융 2026~2027 V리그 1라운드 MVP에 선정됐다.

남자부 MVP를 차지한 삼성화재 호키는 쇼(5표), 우스만(3표), 왕빈(2표), 이민규·유광우·레오(각 1표)를 제치고 총 21표를 획득했다. 이번 시즌 삼성화재 유니폼을 입고 V리그에 첫선을 보인 호키는 1라운드 6경기에서 161득점을 기록하며 득점 부문 1위에 올랐다. 공격 종합에서도 공격 성공률 55.87%로 2위를 차지하는 등 압도적인 공격력을 선보였다. 특히 중요한 승부처마다 강력한 공격으로 해결사 역할을 수행하며 삼성화재의 공격을 이끌었다. 삼성화재는 호키의 활약을 앞세워 1라운드를 4승 2패, 승점 12점으로 마무리하며 2위에 자리했다.

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호키의 MVP 수상은 삼성화재에도 의미가 남다르다. 삼성화재에서 라운드 MVP가 배출된 것은 2023~2024시즌 1라운드 요스바니 이후 3시즌 만이다. 호키는 V리그 데뷔 첫 시즌부터 라운드 MVP까지 거머쥐며 성공적인 한국 무대 적응을 알렸다.

여자부에서는 IBK기업은행 최정민이 기자단 투표 34표 중 15표를 획득하며 라운드 MVP에 선정됐다. 한국도로공사 모마가 14표로 뒤를 이었으며, 실바(3표), 빅토리아(2표)가 그 뒤를 이었다. 최정민은 모마와 단 1표 차의 치열한 경쟁 끝에 수상의 영예를 안았다. 프로 데뷔 이후 7시즌 만에 처음으로 라운드 MVP에 선정됐다는 점에서 더욱 뜻깊은 수상이다.

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이번 시즌 최정민은 주 포지션인 미들블로커뿐 아니라 아포짓 스파이커까지 소화하며 다재다능한 면모를 보여주고 있다. 다양한 포지션을 오가면서도 안정적인 경기력과 뛰어난 공격력을 선보이며 팀 전력의 핵심 역할을 수행하고 있다. 1라운드에서 총 110득점을 기록하며 득점 6위, 국내 선수 중 1위에 올랐고, 공격 종합에서도 공격 성공률 48.13%로 2위를 차지했다. 블로킹 역시 세트당 0.727개로 4위에 이름을 올리는 등 공격과 수비 양면에서 뛰어난 활약을 펼쳤다. 특히 미들블로커로서의 블로킹 능력은 물론, 공격수로서도 높은 득점력을 과시하며 팀에 다양한 공격 옵션을 제공했다. 이러한 활약은 IBK기업은행이 시즌 초반 4연승을 달리는 데에도 큰 힘이 됐다.

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이번 1라운드 MVP 선정은 V리그에 새롭게 입성한 외국인 선수 호키의 성공적인 데뷔와 데뷔 7시즌 만에 최고의 자리에 오른 최정민의 성장을 함께 보여준다는 점에서 의미가 크다. 호키는 강력한 공격력을 바탕으로 삼성화재의 상위권 도약을 이끌었으며, 최정민은 포지션을 넘나드는 활약과 꾸준한 경기력으로 자신의 가치를 입증했다. 각기 다른 매력과 경기력으로 1라운드를 빛낸 두 선수가 2라운드 이후에도 소속팀의 상승세를 이어가며 어떤 활약을 펼칠지 배구 팬들의 기대가 모아지고 있다.

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여자부 MVP 시상은 11월 25일 화성종합경기타운 실내체육관에서 열리는 IBK기업은행과 한국도로공사의 경기에서 진행되며 남자부 MVP 시상은 오는 11월 26일 서울 장충체육관에서 열리는 우리카드와 삼성화재의 경기에서 진행된다.

나유리 기자 youll@sportschosun.com