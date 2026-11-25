사진제공=KOVO

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[수원=스포츠조선 한동훈 기자] "리그에서 5일은 아주 긴 시간이다."

필립 블랑 현대캐피탈 감독이 한국전력전 설욕을 다짐했다. 20일 맞대결 패배 후 5일 만에 리턴매치다.

블랑 감독은 25일 수원체육관에서 열리는 HK흥국금융 2026~2027 V리그 남자부 한국전력과 경기를 앞두고 필승을 다짐했다.

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직전 경기 현대캐피탈은 한국전력에 1대3으로 패배했다. 4승 2패로 1라운드를 마쳤다. 현대캐피탈을 제압한 한국전력은 5연승을 질주, 5승 1패 1라운드 1위에 올랐다.

블랑 감독은 "종합적으로 봤을 때 한국전력전을 이겨서 1위로 마쳤어야 했는데 그렇게 하지 못했다. 그래서 오늘 경기에 집중하겠다"고 밝혔다.

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만반의 준비를 마쳤을까. 블랑 감독은 "리그에서 5일은 매우 긴 시간이다. 특별히 변화를 가져갈 것은 없지만 잘 쉬면서 경기에 임하는 자세에 대해 많은 이야기를 나눴다"고 밝혔다.

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관건은 역시 서브다. 한국전력 주포 우스만을 집중 공략할 계획이다.

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블랑 감독은 "지난 경기는 서브 공략이 잘 안 됐다. 오늘은 기복을 줄여서 우스만을 잘 공략해 경기를 치르겠다"고 전했다.

석진욱 한국전력 감독은 세터 이민규를 칭찬했다.

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석 감독은 "외국인 선수들과 세터의 호흡이 잘 맞았다. 빠른 플레이를 펼친 점이 주효했다. 이민규가 경기 운영을 잘해줬다. 거기에 신영석 진지위가 중앙에서 좋은 활약을 해줬다. 정민수도 잘해줘서 우리가 디그 1위"라고 높이 평가했다.

석 감독은 동기부여를 강조했다. 그는 "잘하는 선수가 경기에 나간다. 잘하는데 못 뛴다는 것은 내가 운영을 잘못한다는 뜻이다. 경기 나가고 싶으면 잘하라고 했다. 무조건 잘하는 선수가 나간다"고 말했다.

덕분에 집중력이 올라갔다. 석 감독은 "훈련 과정에서도 집중력이 다르다. 투입할 때마다 잘하려고 하는 모습이 보인다. 팀에 플러스가 되고 본인들 실력도 성장했다. 오늘도 직전 경기 잘했던 박승수가 먼저 출전한다"고 설명했다.

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현대캐피탈전은 맞불 작전이다. 석 감독은 "공격력이 워낙 강한 팀이다. 우리가 소극적으로 하면 안 된다. 함께 공격적으로 가야 강팀 상대로 승산이 있다. 우리도 공격적으로 가겠다"고 밝혔다.

한동훈 기자 dhhan@sportschosun.com