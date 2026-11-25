사진제공=KOVO

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[수원=스포츠조선 한동훈 기자] 남자프로배구 현대캐피탈이 설욕전에 성공했다.

현대캐피탈은 25일 수원체육관에서 열린 HK흥국금융 2026~2027 V리그 남자부 한국전력과 경기에서 세트스코어 3대2(25-16, 20-25, 23-25, 25-16, 15-13)로 승리했다.

5일 만에 리턴 매치였다. 지난 20일 1라운드 마지막 경기서 한국전력이 현대캐피탈을 3대1로 꺾고 5연승을 질주했다. 한국전력은 5승 1패 1라운드 1위에 올랐다. 현대캐피탈은 4승 2패 아쉬움을 삼켰다.

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필립 블랑 현대캐피탈 감독이 설욕을 다짐했다. 블랑 감독은 경기 전 "리그에서 5일은 매우 긴 시간이다. 특별히 변화를 가져갈 것은 없지만 잘 쉬면서 경기에 임하는 자세에 대해 많은 이야기를 나눴다"고 밝혔다.

석진욱 한국전력 감독은 맞불을 예고했다. 석 감독은 "현대캐피탈은 공격력이 워낙 강한 팀이다. 우리가 소극적으로 하면 안 된다. 함께 공격적으로 가야 강팀 상대로 승산이 있다. 우리도 공격적으로 가겠다"고 말했다.

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초반은 장군멍군이었다. 현대캐피탈이 1세트를, 한국전력이 2세트를 가져갔다.

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한국전력이 3세트를 따내며 리드를 잡았다. 한국전력은 19-15에서 19-19로 따라잡히며 진땀을 흘렸지만 무너지지 않았다. 21-20에서 진지위가 최민호의 속공을 차단하며 2점 차이로 벌렸다. 23-21에서 현대캐피탈 김명관의 퀵오픈이 아웃되며 한국전력이 여유를 찾았다. 24-23에서 우스만이 퀵오픈으로 마침표를 찍었다.

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현대캐피탈도 다시 반격했다. 4세트 초반 4-0으로 달아나며 주도권을 되찾았다. 거리를 유지하던 현대캐피탈은 20-15에서 22-15로 멀어졌다.

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승부는 결국 5세트까지 왔다.

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4-4에서 현대캐피탈이 연속 4득점을 퍼부었다. 한국전력은 10-12에서 우스만의 강서브로 현대캐피탈 리시브를 흔들며 희망을 되살렸다.

우스만이 11-12에서 서브에이스로 극적인 동점을 만들었다.

현대캐피탈도 서브로 응수했다. 13-12에서 이시우가 서브득점이나 다름없는 스파이크 서브를 꽂았다. 한국전력이 제대로 받지 못해 공이 그대로 네트를 넘어왔다. 김진영이 다이렉트로 공격해 득점했다. 한국전력이 오버네트 비디오판독을 신청했지만 판정은 유지됐다.

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14-13에서 현대캐피탈 장추안이 백어택으로 경기를 끝냈다.

한동훈 기자 dhhan@sportschosun.com