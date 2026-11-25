사진제공=KOVO

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[수원=스포츠조선 한동훈 기자] 남자프로배구 한국전력이 6연승에 실패했다.

한국전력은 25일 수원체육관에서 열린 HK흥국금융 2026~2027 V리그 남자부 현대캐피탈과 경기에서 세트스코어 2대3(15-25, 25-20, 25-23, 16-25, 13-15)로 패했다.

경기 후 석진욱 한국전력 감독은 "1라운드 보다 2라운드 초반부터 집중하고 나온 현대캐피탈 역시 만만치 않은 상대였다. 우리가 세트마다 기복이 있다. 초반에 집중하지 못한 세트를 내줬다. 짚고 넘어가야 할 부분이다. 레오 방어에 신경을 썼는데 장추안을 막지 못한 것이 패인이다. 장추안이 높이가 좋고 공격을 풀어줬다"고 총평했다.

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5세트 비디오판독은 아쉬웠다. 한국전력이 4-8에서 12-13까지 따라간 상황.

한국전력 리시브가 흔들려서 공이 그대로 네트를 넘어갔다. 현대캐피탈 김진영이 그대로 다이렉트로 공격해 득점했다. 12-14로 멀어지면서 승부가 넘어갔다.

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한국전력은 이 장면 비디오판독을 신청했다. 김진영의 손이 네트를 넘어왔다는 것. 하지만 오버네트는 선언되지 않았다.

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석 감독은 "흐름이 넘어왔었는데 마지막 판정이 제일 아쉽다. 기준이 그렇다니까 인정을 할 수밖에 없다"고 입맛을 다셨다.

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선수가 앞에 없었기 때문에 블로킹 상황으로 간주됐던 것이다.

석 감독은 "앞에 플레이어가 있었으면 오버네트가 될 수도 있었다고 설명을 들었다. 블로킹 상황은 손이 넘어가도 오버네트가 아니긴 하다. 기준이 그렇다면 끝까지 밀고 갔으면 좋겠다. 어느 순간에는 오버네트고 어느 순간에는 오버네트가 아니면 계속적으로 논란이 될 수밖에 없다. 기준을 확실하게 밀고 간다면 신뢰를 얻지 않을까"라고 말했다.

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우스만은 집중 견제를 극복해야 한다.

석 감독은 "피해갈 생각 없다. 해내야 한다. 올 시즌 내내 목적타를 가지고 들어올 것이다. 훈련을 통해 보완하고 감각적으로 끌어올리는 수밖에 없다"고 말했다.

한동훈 기자 dhhan@sportschosun.com