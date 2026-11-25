사진제공=KOVO

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[수원=스포츠조선 한동훈 기자] 남자프로배구 현대캐피탈이 설욕전에 성공했다.

현대캐피탈은 25일 수원체육관에서 열린 HK흥국금융 2026~2027 V리그 남자부 한국전력과 경기에서 세트스코어 3대2(25-16, 20-25, 23-25, 25-16, 15-13)로 승리했다.

현대캐피탈은 20일 한국전력에 패하면서 4연승이 끊겼다. 한국전력은 당시 5연승을 달렸다.

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현대캐피탈이 5일 만에 빚을 되갚았다.

경기 후 필립 블랑 감독은 "1세트 잘했는데 2세트에 리시브 대처가 부족했다. 경기력이 완벽하지는 않았지만 파이팅 넘치는 분위기 만들어내면서 좋은 결과로 마무리했다"고 만족감을 나타냈다.

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장추안이 트리플크라운에 성공했다.

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블랑 감독은 "더 나아질 수 있다. 서브도 좋았는데 그 정도 서브는 원래 치는 선수다. 이제 올라온 것 같다. 세터와 호흡이 더 좋아지면 더 발전할 수 있다"고 기대했다.

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허수봉 칭찬도 잊지 않았다.

블랑 감독은 "경기 끝나고 허수봉에게 오늘 정말 잘했다고 했다. 블로킹 서브 다 잘했다. 리시브도 많이 커버해서 칭찬해줬다. 대신 퀄리티가 좋았는데 기복 없이 해달라고 부탁했다"고 덧붙였다.

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한동훈 기자 dhhan@sportschosun.com