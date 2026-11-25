사진제공=KOVO

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[수원=스포츠조선 한동훈 기자] 남자프로배구 '연봉킹' 현대캐피탈 허수봉(28)이 조연을 자처했다. 외국인선수 레오와 아시아쿼터 장추안이 주공격수 역할을 맡으면서 허수봉이 수비 책임을 떠안았다.

허수봉은 25일 수원체육관에서 열린 HK흥국금융 2026~2027 V리그 남자부 한국전력과 경기에 15점을 책임지며 세트스코어 3대2 승리에 힘을 보탰다. 현대캐피탈은 한국전력의 6연승을 저지하며 동시에 5일전 패배를 설욕했다.

이날 주인공은 사실 장추안이었다. 장추안은 28점을 몰아쳤다. 후위공격 8개, 블로킹 3개에 서브에이스 5개로 트리플크라운을 달성했다. 레오가 20점을 얻었다.

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대신 허수봉은 공격 성공률 60%의 순도 높은 타격감과 함께 리시브 효율 35.48%을 나타내며 궂은 일을 다해냈다. 허수봉은 리시브 정확 양 팀 합계 최다인 12개를 기록했다.

경기 후 필립 블랑 현대캐피탈 감독은 허수봉을 제일 먼저 칭찬했다.

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블랑 감독은 "경기 끝나고 허수봉에게 오늘 정말 잘했다고 했다. 블로킹 서브 다 잘했다. 리시브도 많이 커버해서 칭찬해줬다. 대신 퀄리티가 좋았는데 기복 없이 해달라고 부탁했다"고 말했다.

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허수봉은 이번 시즌 V리그 최고 연봉자다. 허수봉은 연봉 8억원에 인센티브 5억원 총액 13억원으로 1위다. 그럼에도 레오와 장추안이 더욱 빛나도록 헌신하고 있다.

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허수봉은 "제가 리시브를 얼마나 잘하느냐에 따라 팀의 안정감이 달라진다. 리시브 연습을 많이 하고 있다. 감독님도 훈련을 많이 시켜주신다"며 웃었다.

누가 득점하든 팀이 이기면 그만이다. 허수봉은 "레오와 장추안이 워낙 공격력이 좋다. 저나 레오나 장추안이나 언제든 공격성공률 50%에 20점 이상 때릴 수 있는 선수들이다. 예전에는 내가 점유율 많이 가져가고 득점 많이하면 즐거웠는데 지금은 수비 하나 더 건지고 커버 하나 더 해서 팀에 조금이라도 더 도움이 되려고 노력하고 있다"고 밝혔다.

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국내 선주 중에는 허수봉이 그래도 득점 1위다. 7경기 87점을 뽑았다. 리그 8위다. 상위 10인 중 유일한 한국 선수다.

허수봉은 "장추안 선수가 빠졌을 때 제가 점유율이 올라서 그렇다"며 겸손하게 말했다.

올 시즌 컨디션은 최상이다.

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허수봉은 "저번 시즌은 초반에 많이 부진했다. 몸 상태가 좀 안 좋았다. 올해는 통증도 없다. 1라운드에는 리시브가 많아지면서 공격까지 하는 어려운 상황이라 자신감을 잃었던 것 같다. 지금은 리시브 먼저 잘 받자는 각오로 공격 타이밍도 맞추고 있다"며 반등을 예고했다.

한동훈 기자 dhhan@sportschosun.com