25일 의정부 경민대학교체육관에서 열린 V리그 남자부 준PO KB손해보험과 우리카드의 경기. KB손해보험 비예나가 득점 후 환호하고 있다. 의정부=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.03.25/

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[장충=스포츠조선 이종서 기자] "오히려 호흡을 맞출 수 있는 시간이 생겼다고 생각하려고요."

우리카드 우리WON은 26일 장충체육관에서 HK흥국금융 2026~2027 V리그 남자부 삼성화재 블루팡스와 경기를 한다.

기다렸던 외국인선수가 합류했다. 우리카드는 지난 24일 무릎 부상으로 이탈한 아라우조를 대신할 선수로 비예나를 영입했다고 발표했다. 박철우 우리카드 감독은 공항으로 나가 비예나를 맞이하기도 했다.

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박 감독은 "공항이 가까워서 나갔다"고 웃으며 "많이 기다렸다. 워낙 급박하게 이뤄지고 있었다. 아라우조가 상태 체크를 받기 전부터 임시 교체와 교체 등을 생각하면서 스트레스를 많이 받아왔다. 구단에서 최대한 빠르게 해줬다"고 했다.

비예나는 이날 경기에는 나서지 않는다. 하루 전 오후 6시까지 선수 등록을 해야했다. 그러나 간발의 차이로 등록이 불발됐다. 박 감독은 "시차 때문에 10분 정도가 부족하더라"고 이야기했다.

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박 감독은 "경기에 바로 뛰면 좋겠지만, 호흡적인 부분을 맞출 시간 생겼다고 생각하려고 한다. 시차도 있고 몸이 피로한 상태라서 괜히 무리하기보다는 다음 경기도 있으니 훈련을 하면서 회복하는 게 좋겠다고 생각했다"고 말했다. 비예나의 우리카드 데뷔전은 12월1일 KB손해보험전이 될 예정이다.

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비예나를 향한 우리카드의 기대는 크다. 박 감독은 "성실한 점이 가장 크다. 다른 팀에 있을 때에 봤는 때 성적이 좋지 않아도 파이팅있게 선수를 독려하는 게 보였고 인상적이었다. 꾸준하게 본인의 플레이를 해줘서 우리에게 가장 맞는 선택이지 않을까 싶다"고 말했다.

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한편, 우리카드는 이날 김지한이 다시 한 번 선발 출전한다. 허리 부상이 있던 그는 초반 교체 출전을 하다가 22일 KB손해보험전에 시즌 첫 선발 출전을 해 17득점 공격성공률 46.67%를 기록했다.

박 감독은 "완벽하지는 않지만 경기에 들어갔을 때 집중력 등이 좋았다. 오늘 경기도 스타팅이다. 다만, 호키 앞에서 블로킹 부분이 많이 필요해 자리를 변형해서 들어가려고 한다"고 설명했다.

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이종서 기자 bellstop@sportschosun.com