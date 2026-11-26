26일 장충체육관에서 열린 V리그 우리카드와 삼성화재의 경기. 삼성화재 호키가 득점 후 기뻐하고 있다. 장충=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.11.26/

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[장충=스포츠조선 이종서 기자] 삼성화재 블루팡스가 4연승을 달리며 약 3년 만에 정상 공기를 맛봤다.

삼성화재는 26일 장충체육관에서 HK흥국금융 2026~2027 V리그 남자부 우리카드 우리WON과의 2라운드 경기에서 세트스코어 3대0(25-21, 25-22, 27-25)으로 승리했다. 삼성화재는 4연승을 달리며 5승2패 승점 15점으로 1위로 올라섰다. 지난시즌 최하위에 머물렀던 삼성화재는 2023년11월8일 이후 1114일 만에 1위로 올라섰다. 5위 우리카드는 4연패. 시즌 전적은 3승4패(승점 9 점)이 됐다.

1라운드에서는 삼성화재가 셧아웃 승리를 거뒀다. 1세트 듀스 접전을 펼쳤지만, 2~3세트는 비교적 수월하게 잡아냈다.

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토미 틸리카이넨 삼성화재 감독은 "우리카드는 분위기를 잘 타면 상승세가 있다. 서브가 한 번 들어가면 연달아 들어가고 그런다. 3대0으로는 이겼지만, 그런 부분에서 어려움을 겪었다"고 지난 경기를 돌아봤다. 박철우 우리카드 감독은 "가장 아쉬웠던 건 1세트였다. 경기력 자체는 준비한 게 잘 나왔다. 결정력이 아쉬웠던 부분이다. 경기를 하면서 나올 수 있는 부분이라 개의치는 않는다"고 설명했다.

우리카드는 지난 24일 무릎 부상으로 이탈한 아라우조를 대신할 선수로 비예나를 영입했다고 발표했다. 팀에는 합류했지만, 이날 경기에는 나오지 못했다. 전날(25일) 오후 6시까지 등록해야 했지만, 시차 등의 이유로 행정 절차가 간발의 차로 완료되지 못했다.

26일 장충체육관에서 열린 V리그 우리카드와 삼성화재의 경기. 삼성화재 호키가 블로킹을 피해 공격을 시도하고 있다. 장충=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.11.26/

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우리카드는 손유민을 아포짓스파이커로 배치했다. 미들블로커 포지션이지만, 공격력이 좋아 아포짓스파이커도 연습을 해왔다. 손유민은 21득점(공격성공률 66.67%)으로 활약하면서 가능성을 보여줬다. 그러나 1라운드 MVP에 뽑히며 기량을 과시했던 호키와 왕빈을 앞세운 삼성화재의 파괴력이 강력했다. 호키는 이날 23득점, 왕빈은 21득점을 기록했다.

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1세트 10득점(공격성공률 61.54%)을 기록한 호키를 앞세운 삼성화재는 25-21로 가볍게 1세트를 잡았다.

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2세트 우리카드는 손유민이 9득점 공격성공률 88.89%로 괴력을 발휘했다. 삼성화재에는 호키만 있던 건 아니었다. 왕빈이 9득점(공격성공률 75%)로 맞불을 놓은 가운데 김준우(6득점 공격성공률 100%) 호키(6득점 공격성공률 36.36%)의 화력이 더해졌다. 결국 2세트도 삼성화재가 그대로 품었다.

3세트 후반까지 팽팽하게 흐름이 이어졌다. 양 팀 모두 마지막까지 쉽사리 승기를 가지고 오지 못했다. 20-20에서 이시몬의 시간차 공격을 박찬웅이 블로킹했다. 이어 마틴의 속공까지 박찬웅이 블로킹을 하면서 삼성화재가 흐름을 타는 듯 했다. 그러나 호키의 서브 범실에 이어 이시몬의 오픈 득점으로 다시 22-22 균형이 맞았다.

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우리카드가 이시몬의 득점으로 24-23을 만들었지만, 왕빈의 퀵오픈으로 결국 듀스가 됐다. 승자는 삼성화재가 됐다. 25-25에서 호키가 김지한의 퀵오픈을 블로킹하면서 리드를 가지고 왔고, 왕빈이 길었던 3세트의 마침표를 찍는 득점을 올렸다.

장충=이종서 기자 bellstop@sportschosun.com