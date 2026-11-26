26일 장충체육관에서 열린 V리그 우리카드와 삼성화재의 경기. 우리카드 손유민이 득점 후 기뻐하고 있다. 장충=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.11.26/

26일 장충체육관에서 열린 V리그 우리카드와 삼성화재의 경기. 우리카드 손유민이 블로킹을 피해 공격을 시도하고 있다. 장충=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.11.26/

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[장충=스포츠조선 이종서 기자] "훈련 때 좋은 모습을 보여줘서 기대했는데…."

우리카드 우리WON은 26일 장충체육관에서 HK흥국금융 2026~2027 V리그 남자부 삼성화재 블루팡스와의 2라운드 경기에서 세트스코어 0대3(21-25, 22-25, 25-27)으로 패배했다. 5위 우리카드는 4연패. 시즌 전적은 3승4패(승점 9 점)가 됐다.

경기는 졌지만, 분명한 수확이 있었다. 우리카드는 외국인 선수 없이 경기를 치렀다. 시즌을 함께 시작한 아라우조가 부상으로 빠졌고, 대체 선수로 비예나를 영입했다. 비예나는 24일 한국에 들어왔지만, 25일 등록이 되지 않으면서 경기에 나가지 못하게 됐다.

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아포짓스파이커 한 자리는 손유민이 채우게 됐다. 미들블로커지만 뛰어난 공격력에 박철우 우리카드 감독은 비시즌 동안 아포짓스파이커 준비를 시켰다.

데뷔 첫 스타팅으로 나온 손유민은 박 감독의 기대에 완벽하게 부응했다. 21득점 공격성공률 66.67%를 기록하며 삼성화재의 코트를 폭격했다. 비록 한 세트도 따내지 못한 채 패배했지만, 우리카드로서는 손유민이라는 카드를 확인할 수 있는 경기가 됐다.

26일 장충체육관에서 열린 V리그 우리카드와 삼성화재의 경기. 우리카드 손유민이 득점 후 박철우 감독과 함께 기뻐하고 있다. 장충=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.11.26/

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경기를 마친 뒤 박철우 우리카드 감독은 "(손)유민이가 훈련 때 좋은 모습을 보여줘서 기대했다. 그동안 중간에 들어가서 좋은 퍼포먼스가 안 나왔는데 원래 저 정도의 기량을 가지고 있는 선수다. 대학시절부터 아포짓 스파이커와 미들블로커를 둘 다 했다"고 칭찬했다.

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이날 우리카드는 세터로 이승원을 넣었다. 박 감독은 "한태준이 1년 내내 국가대표로 나갔다오니 피로도가 많이 생겼다. 또 무릎에도 통증이 있어서 중간에 들어가자고 했다"고 했다.

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한태준은 경기 중간 발목 부분에 통증을 느꼈다. 다행히 큰 부상은 아니다. 박 감독은 "괜찮다고 하더라"고 이야기했다.

우리카드는 12월1일 KB손해보험과 평택이충문화체육관에서 연패 탈출에 도전한다.

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장충=이종서 기자 bellstop@sportschosun.com