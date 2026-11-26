26일 장충체육관에서 열린 V리그 우리카드와 삼성화재의 경기. 승리한 삼성화재 선수들이 기뻐하고 있다. 장충=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.11.26/

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[장충=스포츠조선 이종서 기자] 3년 만에 올라선 1위의 자리. 그러나 긴장을 늦추지 않았다.

삼성화재는 26일 장충체육관에서 열린 HK흥국금융 2026~2027 V리그 남자부 우리카드 우리WON과의 2라운드 경기에서 세트스코어 3대0(25-21, 25-22, 27-25)으로 승리했다. 삼성화재는 4연승을 달리며 5승2패 승점 15점으로 1위로 올라섰다. 지난시즌 최하위에 머물렀던 아픔을 지우고 2023년11월8일 이후 1114일 만에 이뤄낸 결과다.

완벽한 경기력을 보여줬다. 1라운드 MVP를 받았던 호키는 23득점 공격성공률 50%로 중심을 잡았고, 왕빈도 21득점 공격성공률 55.56%로 제몫을 다했다. 김준우와 박찬웅은 나란히 블로킹 3개씩을 잡아내며 우리카드의 흐름을 끊어냈다.

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1,2세트를 잡은 삼성화재는 3세트 듀스까지 가는 접전을 펼쳤다. 그러나 25-25에서 호키의 블로킹에 이어 왕빈의 퀵오픈이 꽂히면서 3세트로 경기를 끝낼 수 있었다.

1위로 올라섰지만, 선수들은 긴 호흡으로 시즌을 바라봤다. 아픈 기억이 있었다. 3년 전 1라운드를 1위로 통과했지만, 6위로 시즌을 마쳐야만 했다.

26일 장충체육관에서 열린 V리그 우리카드와 삼성화재의 경기. 승리한 삼성화재 선수들이 기뻐하고 있다. 장충=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.11.26/

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경기를 마친 뒤 김준우는 "3년 전 1라운드가 끝나고 1위였다. 그런데 그때는 결과가 좋지 않았다. 1위를 한 것에 만족하지 않고 마지막 6라운드까지 열심히 하겠다"고 밝혔다.

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왕빈 역시 "일단 오늘 승리해서 기쁘다. 우리 팀은 목표가 '백 투 더 톱(BACK TO THE TOP)'이다. 이 목표 실현을 위해 감독, 코치, 선수가 모두 노력하고 있다"고 이야기했다.

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1라운드 MVP를 받으며 기량을 완벽하게 인정받은 호키 또한 "시즌은 길다. 얼마나 꾸준하게 하는지가 중요하다"고 강조했다.

장충=이종서 기자 bellstop@sportschosun.com