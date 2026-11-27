26일 장충체육관에서 열린 V리그 우리카드와 삼성화재의 경기. 우리카드 손유민이 득점 후 기뻐하고 있다. 장충=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.11.26/

26일 장충체육관에서 열린 V리그 우리카드와 삼성화재의 경기. 우리카드 손유민이 블로킹을 피해 공격을 시도하고 있다. 장충=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.11.26/

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[장충=스포츠조선 이종서 기자] "그래도 강한 인상을 남겨드린 것 같아 다행이네요."

우리카드 우리WON은 지난 25일 '약 10분' 정도에 아쉬움을 삼켰다.

시즌을 함께 시작한 아라우조가 부상으로 빠진 가운데 새 외국인선수로 비예나를 영입했다. 비예나는 대한항공과 KB손해보험 등에서 뛰면서 V리그에서 6시즌을 보낸 경력이 있다. 지난 시즌에도 KB손해보험에서 829득점 공격성공률 52.07%를 기록하는 등 뛰어난 기량을 선보였다.

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박철우 우리카드 감독은 비예나에 대해 "성실한 점이 가장 크다. 다른 팀에 있을 때에 봤는데 성적이 좋지 않아도 파이팅있게 선수를 독려하는 게 보였고 인상적이었다. 꾸준하게 본인의 플레이를 해줘서 우리에게 가장 맞는 선택이지 않을까 싶다"고 말했다.

3연패에 빠져있던 우리카드로서는 비예나의 빠른 가세가 필요했다. 26일 삼성화재전을 앞두고 등록을 위해 발빠르게 움직였다. 26일 경기에 출전하기 위해서는 25일 오후 6시까지 등록을 마쳐야 한다. 그러나 ITC(국제이적동의서) 발급이 늦게 됐고, 결국 제 시간에 등록하지 못했다. 박 감독은 "10분 정도가 부족하더라"고 아쉬워했다.

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비예나의 데뷔전은 밀렸지만, 우리카드는 원석 하나를 제대로 발견했다. 26일 아포짓스파이커 자리에 손유민(22)을 선발 기용했다. 2025~2026 신인드래프트 1라운드(전체 4순위)로 지명된 손유민은 미들블로커로 등록돼 있지만, 비시즌 동안 아포짓스파이커도 함께 준비해왔다. 박 감독이 미리 지금과 같은 상황을 대비해 만들어놓은 카드였다. 비시즌 박 감독은 "훈련을 하다보니 아포짓스파이커로서도 좋은 장점이 있더라. 아라우조가 잘 안 될 때 아포짓스파이커 백업으로도 생각하고 있었다"고 설명했다.

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26일 장충체육관에서 열린 V리그 우리카드와 삼성화재의 경기. 우리카드 김지한, 마틴, 손유민이 득점 후 기뻐하고 있다. 장충=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.11.26/

지난해 정규시즌 마지막 경기와 플레이오프 2차전에 나왔던 손유민은 이날 경기 전까지 교체로만 경기에 나갔다. 삼성화재전은 첫 스타팅. 손유민도 "장충에 온 다음에 알았다. 미팅을 하는데 감독님께서 스타팅으로 나가라고 말씀을 해주셨다"고 할 정도로 깜짝 카드였다.

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손유민은 박 감독의 기대에 완벽하게 부응했다. 블로킹 4득점, 서브 1득점 포함 21득점 공격성공률 66.67%를 기록하며 화력을 과시했다. 서브 두 개만 더 있었다면 '트리플크라운(서브 블로킹 후위공격 3득점 이상)'도 나올뻔 했다.

비록 호키-왕빈을 앞세운 삼성화재에 셧아웃 패배를 당했지만, 박 감독은 "(손)유민이가 훈련 때 좋은 모습을 보여줘서 기대했다. 그동안 중간에 들어가서 좋은 퍼포먼스가 안 나왔는데 원래 저 정도의 기량을 가지고 있는 선수다. 대학시절부터 아포짓 스파이커와 미들블로커를 둘 다 했다"고 활약에 박수를 보냈다.

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경기 후 손유민은 "아라우조가 다친 뒤 바로 다음날 감독님께서 아포짓 스파이커로 조금 더 준비해달라고 부탁을 하셨다. 그때부터 준비도 많이 했다"라며 "처음에 (스타팅으로 나간다는 말을) 듣고 긴장은 했지만, 준비 잘했으니 개의치 않고 해보자고 생각했다. 감독님께서 자신감 있게 신나게 하라고 하셔서 그렇게 하려고 했다"고 말했다.

세터와의 호흡도 좋았다. 손유민은 "처음에 긴장을 되게 많이 했는데 경기에 집중하다보니 비시즌 동안 세터들과 손발을 맞췄던 것도 잘됐다. (이)승원이 형과도 잘 맞았고, 뒤에 들어온 (한)태준이 형과도 잘 맞았다. 솔직히 형들이 커버를 다해줘서 편하게 경기했던 것 같다. 경기 결과는 아쉽지만, 내 자신에 대해서는 만족했다"고 이야기했다.

'트리플크라운'에 대해서 "살짝 의식했다"고 솔직한 속내를 내비친 그는 "팀이 이기고 있거나 점수가 많이 났다면 욕심을 냈을텐데 일단 내 욕심보다는 팀이 한 세트라도 이기고 다음을 봐야한다고 생각해 조절했다"고 했다.

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26일 장충체육관에서 열린 V리그 우리카드와 삼성화재의 경기. 우리카드 손유민이 득점 후 기뻐하고 있다. 장충=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.11.26/

26일 장충체육관에서 열린 V리그 우리카드와 삼성화재의 경기. 우리카드 손유민이 블로킹을 피해 공격을 시도하고 있다. 장충=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.11.26/

삼성화재의 블로킹 벽이 만만치 않았지만, 자신감을 갖고 공을 때렸다. 손유민은 "항상 감독님께서 '너는 네가 하고 있는대로만 하면 막힐 일이 없다. 걱정하지 말고 빨리 때려라'고 해주셨다. 뒤에 형들이 커버해 준다고 생각하고 있는 힘껏 때린 것 같다"고 했다.

올 시즌을 준비하며 "마냥 뒤에만 있을 수 없으니 나를 뽐낼 수 있는 시간을 많이 가지고 싶다"고 말했던 그였다. 그리고 첫 발을 성공적으로 내디뎠다. 손유민은 "확실히 강한 인상을 심어준 것 같아서 만족하고 있다"면서도 "형들이 '잘했다'고 말은 해줬지만, 팀이 져서 내 실수 하나가 기억에 남고 그런 게 아쉽다"고 경기를 되짚었다.

비예나는 오는 12월1일 KB손해보험전부터 출전할 예정. 비예나가 온다면 손유민은 출전 기회가 줄어들 수밖에 없다. 손유민은 "섭섭한 건 없다. 일단 대체 선수를 뽑는 걸 알고 있었고 나는 그 공백기를 채우는 역할이었다. 일단 그 역할은 다했고, 오늘 경기로 감독님께서 어떻게 보실지 모르겠지만, 계속 준비를 하겠다"라며 "그래도 마지막 한 경기 왔을 때 기회를 잡은 것 같아서 준비한 게 헛되지 않았다는 걸 느꼈다. 앞으로도 팀에 도움이 될 수 있는 선수가 되겠다"고 각오를 밝혔다.

장충=이종서 기자 bellstop@sportschosun.com