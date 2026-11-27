1일 인천 계양체육관에서 열린 V리그 대한항공과 삼성화재의 경기. 5세트 접전 끝 승리한 삼성화재 아히가 환호하고 있다. 인천=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.01.01/

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[스포츠조선 김용 기자] 벌써 세 번째 팀이네.

위기에 빠진 KB손해보험이 승부수를 던졌다. 아시아쿼터 교체에 이어 외국인 선수도 교체한다.

KB손해보험은 27일 대체 외국인 선수로 아히를 영입한다고 발표했다.

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네덜란드 국가대표 출신 아히는 이미 우리카드, 삼성화재에서 뛴 경력이 있어 한국팬들에게 친숙한 선수. 강력한 서브, 탄탄한 기본기, 해결사 역할을 모두 기대할 수 있다. 우리카드 시절에는 외국인 주장으로도 화제가 됐었다.

KB손해보험은 올시즌 외국인 선수 리누스, 아시아쿼터 타루샤 체제로 시즌을 시작했지만 리누스의 부진과 타루샤 부상으로 인해 개막 5연패 늪에 빠졌었다. 다행히 외국인 선수를 잃은 우리카드전에서 3대2 승리로 시즌 첫 승을 거뒀다.

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KB손해보함은 새 아시아쿼터 보이를 영입한 데 이어 아히까지 데려오며 분위기를 바꿀 수 있게 됐다.

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KB손해보험 관계자는 "아히는 이미 검증된 선수다. 팀에 큰 보탬이 될 선수다. 새로 합류한 보이와 함께 시너지 효과를 기대한다"고 밝혔다.

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아히는 "V리그에 돌아올 수 있게 기회를 준 KB손해보험에 진심으로 감사하다. 팀에 빠르게 녹아들어 코트 위에서 최선을 다하는 모습을 보여드리겠다"는 각오를 전했다.

김용 기자 awesome@sportschosun.com