KB손해보험과 결별한 리누스. 사진제공=KOVO

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[인천=스포츠조선 김민경 기자] "리누스와 개인적인 감정은 전혀 없다."

이사나예 라미레스 KB손해보험 감독이 27일 인천계양체육관에서 열리는 'HK흥국금융 2026~2027 V리그 남자부' 대한항공과 2라운드 경기를 앞두고 외국인 선수를 빠르게 교체한 배경을 설명했다. 기존 외국인 선수 리누스는 단 6경기 만에 짐을 싸게 됐다.

KB손해보험은 이날 보도자료를 내고 '팀 전력 안정화와 리그 상위권 도약을 위해 대체 외국인 선수로 네덜란드 국가대표 출신 공격수 아히를 영입했다'고 밝혔다.

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KB손해보험은 올 시즌 외국인 선수 리누스, 아시아쿼터 타루샤 체제로 가려 했지만, 1라운드 만에 두 선수를 모두 바꾸는 결단을 내렸다. 리누스는 구단의 기대만큼 강한 공격력을 보여주지 못했고, 타루샤는 부상 탓에 교체할 수밖에 없었다.

라미레스 감독은 외국인 선수 교체와 관련해 "아히가 조금 더 팀을 도울 수 있다고 생각했다. 리누스와 개인적인 감정은 전혀 없다. 그런 것보다는 아히의 능력을 조금 더 높이 평가했다"고 설명했다.

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라미레스 감독은 이어 "조금 더 많은 것을 알고 싶고, 관심이 있는 것은 알겠으나 감독으로서 현장에서 드릴 답변은 제한적이다. 구단에 요청하면 대응할 것"이라며 교체 배경과 관련한 추가 언급은 하지 않았다.

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KB손해보험 라미레스 감독(왼쪽)과 리누스. 사진제공=KOVO

KB손해보험 새 외국인 선수 아히. 사진제공=KOVO

KB손해보험은 새 아시아쿼터로 보이를 이미 영입했고, 이날 아히까지 데려오면서 새로운 전력을 구축했다. 27일 현재 시즌 성적 1승5패, 승점 2점에 그쳐 최하위에 머물러 있으나 새로운 외국인 듀오와 함께 반등을 노린다.

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라미레스 감독은 "타루샤는 안타깝게 부상으로 교체돼 그의 배구를 보여주지 못해 아쉽다. 리누스도 더 오래 하고 싶었지만, 아쉽다. 지금 고참 선수들이 몸 상태가 올라왔고, 어린 선수들과 케미스트리를 보여주고 있다. 외국인 선수들 없이도 경쟁력을 코트에서 보여주고 있다. 기복은 있지만, 기복을 줄이고 외국인 선수들이 녹아들면 2라운드부터는 좋은 성적을 낼 수 있기를 기대한다"고 강조했다.

네덜란드 국가대표 출신인 아히는 이미 우리카드와 삼성화재에서 V리그를 경험한 선수다. 탄탄한 기본기와 강력한 서브, 그리고 승부처에서 해결사 역할을 해낼 수 있는 높은 득점력을 두루 갖춘 선수로 평가 받는다. 최근 대만 리그(TPVL)에서도 공격 성공률 55%, 서브에이스 리그 2위 등으로 좋은 활약을 펼쳤다.

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아히는 "다시 V리그에 돌아올 수 있도록 기회를 준 KB배구단에 진심으로 감사하다. 팀에 빠르게 녹아들어 코트 위에서 최선을 다하겠다"고 소감을 밝혔다.

아히는 팀 합류까지 시간이 조금 더 걸릴 듯하다. 보이는 곧 함께한다.

라미레스 감독은 "아히는 행정절차가 남아 있는데, 빨리 해결되면 빨리 들어올 수 있을 것이다. 보이는 내일(28일) 입국해 뛸 수 있고, 아히는 행정 문제가 해결되면 추후에 뛸 수 있을 것"이라고 밝혔다.

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부상으로 교체된 KB손해보험 아시아쿼터 타루샤. 사진제공=KOVO

인천=김민경기자 rina1130@sportschosun.com