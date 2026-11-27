3연승을 달린 대한항공. 사진제공=KOVO

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[인천=스포츠조선 김민경 기자] 대한항공이 혈투 끝에 3연승을 달렸다.

대한항공은 27일 인천계양체육관에서 열린 'HK흥국금융 2026~2027 V리그 남자부' KB손해보험과 2라운드 경기에서 세트스코어 3대1(25-19, 32-34, 26-24, 26-24)으로 이겼다.

4위 대한항공은 시즌 성적 4승3패, 승점 12점을 기록하며 상위권 도약의 발판을 마련했다.

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대한항공은 케트진스키가 25득점, 임동혁이 20득점을 기록하며 공격을 이끌었다. 정지석은 11점을 보탰다.

최하위 KB손해보험은 우리카드와 1라운드 마지막 경기에서 세트스코어 3대2 승리로 개막 5연패를 힘겹게 끊은 흐름을 이어 가지 못했다. 시즌 성적 1승6패, 승점 2점에 머물렀다.

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KB손해보험은 1라운드 난조 속에 외국인 선수 리누스와 부상으로 이탈한 아시아쿼터 타루샤를 전부 교체하는 초강수를 던졌다. 이날 새 외국인 선수 아히를 영입하고, 아시아쿼터는 보이로 교체했으나 아직은 외국인 공격수의 공백이 느껴졌다. 윤서진이 21득점, 나웅진이 18득점을 기록하며 분투했으나 역부족이었다.

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대한항공 케트진스키. 사진제공=KOVO

KB손해보험 선수들. 사진제공=KOVO

1세트는 대한항공이 웃었다. 19-18 접전에서 임동혁의 퀵오픈에 힘입어 2점차로 벌렸다. 20-18 케트진스키 서브 타임 때 KB손해보험 리시브를 흔들어 23-18까지 달아난 게 결정적이었다. 정지석이 남은 2점을 책임지며 세트를 매듭지었다.

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2세트는 혈전이었다. 초반은 KB손해보험의 흐름이었는데, 중반부터 대한항공이 맹렬히 추격해 끝내 듀스까지 끌고 갔다. 32-32까지 마침표를 찍지 못한 두 팀. 결국 KB손해보험이 웃었다. KB손해보험 나웅진과 윤서진이 연속 득점에 성공해 세트스코어 1대1 균형을 맞췄다.

대한항공은 3세트를 잡아 분위기를 바꿨다. 또 24-24까지 승부를 가리지 못해 듀스가 됐지만, 케트진스키가 해결사로 나섰다. 마지막 2점을 책임지며 26-24로 끝냈다.

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4세트 역시 접전이었다. 대한항공은 17-16에서 4점차로 달아나면서 승기를 확실히 잡았다. KB손해보험 공격을 이끌던 나웅진과 윤서진이 나란히 공격 범실을 저지른 덕분이었다. 그런데 대한항공이 매치 포인트를 앞두고 멈춰 섰다. 24-23에서 임동혁이 백어택 라인 오버 범실을 저질러 또 24-24 듀스. KB손해보험 황경민의 서브 범실로 25-24가 된 가운데 대한항공 정한용이 서브 에이스를 터트려 경기를 끝냈다.

환호하는 대한항공 선수들.사진제공=KOVO

인천=김민경기자 rina1130@sportschosun.com