선수들에게 작전 지시하는 헤난 대한항공 감독(왼쪽에서 3번째). 사진제공=KOVO

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[인천=스포츠조선 김민경 기자] "선수들도 느꼈을 것이다."

헤난 대한항공 감독은 27일 인천계양체육관에서 열린 'HK흥국금융 2026~2027 V리그 남자부' KB손해보험과 2라운드 경기에서 세트스코어 3대1(25-19, 32-34, 26-24, 26-24)로 승리하고도 웃지 못했다. 세트마다 듀스 접전을 펼칠 정도로 경기를 풀어가는 과정이 어려웠기 때문.

KB손해보험은 올 시즌 최하위다. 외국인 선수와 아시아쿼터를 1라운드를 마치자마자 전원 교체한 상태다. 아히와 보이를 각각 영입했지만, 이들이 코트에서 함께 뛰려면 아직 시간이 걸린다. KB손해보험은 순수 국내 선수들로만 대한항공에 맞서야 했다.

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대한항공은 손쉽게 잡아야 할 경기에서 진땀을 뺐다. 케트진스키가 25득점, 임동혁이 20득점을 기록하며 공격을 이끌었으나 결정타를 때려야 하는 순간에 확실히 해결하지 못하면서 KB손해보험의 반격을 허용했다.

KB손해보험은 윤서진이 21득점, 나웅진이 18득점을 기록하며 꽤 대등하게 대한항공에 맞섰다.

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대한항공은 2세트를 혈투 끝에 32-34로 내줬지만, 무너지지 않고 그래도 승점 3점을 따냈다. 4세트에는 최준혁과 조재영을 스타팅으로 내보내면서 변화를 준 것도 주효했다.

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헤난 감독은 "오늘(27일) 경기는 우리가 경기력이 좋았다고 말하기는 힘들었지만, KB손해보험 선수들이 좋은 경기를 펼쳤다. 우리가 아쉬웠던 점은 반격 상황에서 기회를 살리지 못한 게 아쉬웠다"고 짚었다.

대한항공 임동혁. 사진제공=KOVO

대한항공 케트진스키. 사진제공=KOVO

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헤난 감독은 이어 "그렇지만, 그런 아쉬움으로 공부하고 선수들도 느꼈을 것이다. 앞으로 발전 가능성도 있어 긍정적으로 보려고 한다. 이런 상황들이 앞으로 우리가 남은 경기 후반에 갈수록 중요한 숙제가 될 것이고, 선수들에게 공부가 됐을 것이다. 선수들이 이런 기회를 통해서 더 성장할 수 있다"고 덧붙였다.

조재영과 최준혁을 경기 후반 전격 투입한 배경과 관련해서는 "김규민도 공격 성공률 55.56%였고, 김민재는 83%였다. 조재영과 최준혁은 각각 100%였다. 공격은 사실 문제 없었다. 조재영과 최준혁이 지닌 강점 중 하나가 서브다. 최준혁은 서브가 빠르고 강하다. 김민재, 김규민과는 다른 서브를 넣는 효과를 볼 수 있다. 조재영은 또 다른 효과 있는 변칙 서브를 모든 존에 넣을 수 있는 선수다. 상대 리시브를 최대한 흔들어 공격 시스템을 마비시킬 서브를 원했다. 그게 잘 맞아떨어졌다"고 밝혔다.

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마음껏 웃지 못한 것은 선수들도 마찬가지였다.

케트진스키는 "이겨서 기분은 좋지만, 경기력이나 내용을 생각하면 좋지는 않다. 더 보완할 것은 복귀해서 훈련해서 보완해야 한다. 상대는 잃을 게 없는 팀이라 강하게 들어왔는데, 우리가 잘 버텨서 승리할 수 있었다"고 이야기했다.

케트진스키는 이어 "다른 선수들은 어떻게 생각할지 모르겠지만, 내 개인적으로는 선수들이 스스로 범실 이후 조금만 더 관대하면 좋겠다. 우리 팀은 완벽해야 한다는 부담감이 있는 것 같다. 그게 우리를 옥죄는 것 같다. 나부터도 그걸 잘 못하고 있다고 생각해서 반성한다"고 덧붙였다.

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임동혁은 "우리가 더 많이 보여줄 수 있는 경기에서 많이 못 보여줘서 힘들게 경기를 끌고 간 것은 반성해야 한다. 승점 3점을 획득한 것은 다행이지만, 부족한 것을 보완해야 우리 팀 색깔이 잘 나올 것 같다. 어느 팀이든 절대 완벽한 팀은 없다고 생각한다. 어느 팀이든 장단점이 있는데, 우리 팀의 최대 강점은 공격력이다. 공격력이 극대화돼야 상대를 압도할 수 있다. 대한항공이 잘 나갔던 팀이고, 항상 우승권이라 잘해야 한다고 생각해서 범실 하나하나에 더 예민하게 반응하는 것 같다. 범실을 해도 모여서 파이팅 하면 다음 경기부터 잘하지 않을까 생각한다"고 이야기했다.

힘겹게 3연승한 대한항공. 사진제공=KOVO

인천=김민경기자 rina1130@sportschosun.com