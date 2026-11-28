대한배구협회(이하 배구협회)는 11월 27일부터 12월 1일까지 5일간 강원 인제 다목적체육관 등에서 '2026 배구 지도자 트렌드 리더십 강화 과정'을 개최한다.

이번 강습회는 세계 무대에서 경쟁력을 입증한 일본 배구의 체계적인 육성 시스템, 세밀함 그리고 현대 전술 트렌드를 국내 현장에 접목하기 위해 마련됐다. 이를 위해 일본 배구 현장과 국제대회, 프로 무대에서 풍부한 지도 경험을 쌓은 모토하시 스미오, 마츠타 아키히코, 키타하라 츠토무 전문 강사 3명을 초청했다. 아울러 부상 방지 교육과 스포츠 영양학 특강을 편성하여 선수들의 부상 예방과 피로회복, 경기력 극대화를 돕는 체계적인 관리 노하우까지 폭넓게 다룬다.

전체 교육 과정은 전국 초·중·고 및 대학·일반부 지도자들이 훈련 현장에서 즉각 적용할 수 있도록 실전 중심으로 구성됐다. 세부 프로그램은 일본 배구 지도 방법론, 선수 부상 예방 트레이닝 및 스포츠 영양 관리, 선수의 자율성과 문제 해결 능력을 끌어내는 현대적 코칭 리더십 등으로 진행된다.

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배구협회는 앞으로도 해외 선진 배구 시스템 교류와 과학적 선수 육성을 아우르는 현장 맞춤형 지도자 교육을 지속적으로 확대해 나갈 계획이다.

나유리 기자 youll@sportschosun.com