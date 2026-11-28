사진제공=KOVO

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[대전=스포츠조선 고재완 기자] "훈련만 시키는 것보다는 다소 안 맞더라도 실전에 투입해 손발을 맞추는 게 빠를 것 같다."

정관장 레드스파크스 권순찬 감독이 '돌아온 주포' 부키리치를 향해 정면 돌파를 선언했다. 아직 완벽한 호흡을 맞추기엔 시간이 부족하지만, 코트 위에서 직접 부딪히며 '완전체'의 퍼즐을 빠르게 완성하겠다는 구상이다.

정관장은 28일 대전 충무실내체육관에서 열리는 HK흥국금융 2026~2027 V리그 여자부 IBK기업은행 알토스와 맞붙는다.

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경기 전 권 감독은 부키리치의 선발 출격을 예고했다. 권 감독은 "아무래도 볼을 만진 시간이 길지 않아 경기를 치르면서 손발을 맞춰야 할 것 같다"며 "지금 당장 호흡이 완벽하게 맞지 않더라도, 계속 훈련만 시키는 것보다 경기에 투입해 실전 속에서 호흡을 끌어올리는 게 훨씬 빠를 것이라 판단해 오늘부터 선발로 내보낸다"고 밝혔다.

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세터 염혜선과의 호흡 역시 '시간'이 필요한 과제로 꼽았다. 두 선수는 과거 정관장에서 호흡을 맞춘 경험이 있지만 공백기가 있었다. 권 감독은 "염혜선 선수도 지난 시즌을 부상으로 아예 쉬었고, 부키리치 역시 재작년 이후 지난해 다른 리그에서 뛰다 돌아왔다"며 "공의 높이나 스피드 등 세밀한 부분을 다시 맞추는 데는 분명 시간이 필요하다"고 짚었다.

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부키리치는 2024~2025시즌 정관장에서 뛰다 2025~2026 시즌 이탈리아 일 비종떼 피렌체 팀에서 뛰다 이번 시즌 V리그로 돌아왔다.

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부키리치의 합류로 기대를 모으는 '완전체' 전력에 대해서도 냉정한 시선을 유지했다. 권 감독은 "부키리치가 아직 100% 완벽한 컨디션은 아니다. 지금 당장 완전체라고 보기는 어렵다"면서도 "진정한 완전체를 만들기 위해서는 결국 지금부터라도 실전 경기를 통해 적응해 나가는 과정이 반드시 필요하다"고 강조했다.

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직전 GS칼텍스전에서 18득점을 몰아치며 깜짝 활약한 박여름 대신, 부진했던 박혜민을 선발 아웃사이드 히터로 낙점한 배경도 "박여름이 스타팅으로 나서는 것보다는 박혜민이 선발로 버텨주고, 박여름이 뒤에서 교체로 들어가는 편이 선수 본인에게도 훨씬 안정적일 것이라 판단했다"고 전했다.

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고재완 기자 star77@sportschosun.com