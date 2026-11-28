사진제공=KOVO

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[대전=스포츠조선 고재완 기자] 개막 4연승의 파죽지세를 달리다 최근 3연패로 주춤한 IBK기업은행 알토스 마나베 마사요시 감독이 반등의 해법으로 '빠른 사이드아웃'과 '세터진 다각화'를 꺼내 들었다.

IBK기업은행은 28일 대전 충무실내체육관에서 열리는 HK흥국금융 2026~2027 V리그 여자부 정관장 레드스파크스와의 원정경기를 치른다. 초반 선두권을 질주하며 돌풍을 일으켰던 기업은행은 최근 3경기 연속 고배를 마시며 흐름이 한풀 꺾인 상태다.

경기 전 마나베 감독은 "아무래도 최근 이기지 못하고 있다 보니 선수단 분위기가 썩 좋지는 않다"고 솔직하게 인정하면서도 "하지만 마음을 다잡고 완전히 새로운 마음가짐으로 이번 경기를 준비했다"고 각오를 다졌다.

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3연패 기간 드러난 패인으로는 '연속 실점'과 '범실'을 정조준했다. 마나베 감독은 "패배한 경기들을 분석해 본 결과, 연속 실점과 범실이 많았던 것이 가장 큰 패인이었다"고 파악했다.

연패의 또 다른 원인으로 꼽히는 김하경, 박은서 세터진의 안정감 부족에 대해서는 폭넓은 자원 활용을 시사했다. 마나베 감독은 "현재 팀에 김하경, 박은서 선수 외에도 2명의 세터가 더 있다"며 "보유한 세터 자원을 어떻게 활용해 이 문제를 해결할지 다각도로 전략을 강구해 나가겠다"고 밝혔다.

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한편 리시브 라인의 중심을 맡고 있는 주전 선수의 경기력 기복에 대한 지적에는 신뢰를 보냈다. 마나베 감독은 "현재 팀의 전략·전술상 2인 리시브와 3인 리시브 체제 모두에서 리시브의 중심을 잡아주고 있다"며 "기복이 있다는 시선도 있지만, 서브 리시브 측면에서는 언제나 안정적인 플레이를 보여주고 있다고 생각한다"고 감쌌다.

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이날 세터는 오드리박이 시즌 처음으로 선발 출전한다.

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연패 탈출이 절실한 시점에서 대전 원정길에 오른 마나베호. 연속 실점 제어와 세터진의 안정을 앞세워 다시 상승 기류를 탈 수 있을지 주목된다.

고재완 기자 star77@sportschosun.com