사진제공=KOVO

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[대전=스포츠조선 고재완 기자] 3000명 가까운 매진 관중 앞에서 터져 나온 한 세트 '5득점'의 참사다. 프로 무대라고 믿기 어려울 만큼 처참하게 무너진 정관장 레드스파크스가 안방에서 씻을 수 없는 굴욕을 당했다. 반면 IBK 기업은행 알토스는 2026~2027시즌 전체 1순위 세터 오드리박의 깜짝 선발 카드를 적중시키며 지긋지긋한 3연패 사슬을 시원하게 끊어냈다.

IBK기업은행은 28일 대전충무체육관에서 열린 HK흥국금융 2026~2027 V리그 여자부 정관장과의 원정 경기에서 세트스코어 3대0(25-23, 25-18, 25-5) 완승을 거뒀다. 경기 시간은 단 1시간 18분. 3연패의 늪에서 탈출한 마나베 마사요시 감독의 기업은행은 분위기 반전에 성공했고, 정관장은 '돌아온 주포' 부키리치를 선발로 내세우고도 최악의 경기력을 노출하며 고개를 숙였다.

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경기 전 세터진 다각화를 예고했던 마나베 감독은 오드리박을 첫 선발 세터로 낙점하는 승부수를 띄웠다. 경기 초반 오드리박은 첫 선발 출장의 중압감 탓인지 다소 긴장한 기색을 보였고, 아웃사이드 히터로 향하는 토스의 힘도 다소 부족했다.

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하지만 중앙과의 호흡은 빛났다. 오드리박의 날카로운 백C 토스가 최정민과 찰떡궁합을 이루며 공격의 활로를 뚫었다. 정관장은 8-5로 첫 테크니컬 타임아웃을 선점하며 기세를 올렸으나, 아직 점프력이 완전히 올라오지 않은 부키리치와 세터 염혜선의 호흡이 삐걱거리며 12-13 역전을 허용했다.

17-17 팽팽한 접전 끝에 기업은행이 22-18로 달아나며 세트 포인트를 먼저 잡았다. 정관장은 막판 부키리치의 서브 에이스로 23-24 턱밑까지 추격하며 듀스 희망을 살렸다. 그러나 이어진 서브에서 부키리치가 허무한 서브 범실을 저지르며 23-25로 1세트를 허무하게 내줬다.

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2세트부터 정관장의 경기력은 급격히 흔들렸다. 부키리치의 공격 정확도는 여전히 떨어졌고, 과거 호흡을 맞췄던 염혜선과는 마치 처음 손발을 맞추는 선수들처럼 엇박자가 속출했다.

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그나마 종휘가 2세트 들어 몸이 풀리는 듯했으나 공격 성공률은 7.69%(공격 효율 -15.38%)에 그치며 팀을 구해내지 못했다. 기업은행의 경기 내용 역시 완벽한 편은 아니었지만, 정관장은 스스로 코트 정리가 전혀 되지 않으며 10-16, 11-18로 속절없이 끌려갔다.

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상대의 공격 방향에 무기력하게 끌려다니며 12-21까지 무너졌다. 결국 정관장은 2세트에만 범실 10개를 쏟아내며 18-25로 완패했다.

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3세트는 악몽 그 자체였다. 시작부터 기업은행이 연속 8득점을 몰아치며 스코어는 순식간에 9-1로 벌어졌다. 오드리박의 토스에 완벽히 적응한 빅토리아는 마치 경기 전 웜업을 하듯 손쉽게 정관장 코트를 폭격했다.

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12-1로 격차가 걷잡을 수 없이 벌어지자 권순찬 감독은 부키리치를 벤치로 불러들였다. 하지만 17-2까지 처참하게 밀리자 박혜민을 빼고 부키리치를 재투입하는 등 벤치마저 갈피를 잡지 못했다.

스코어가 4-23, 5-24까지 치닫자 체육관에는 당혹감과 탄식이 감돌았다. V리그 역사상 한 세트 최소 득점이던 기존 6점 기록마저 깨지는 초유의 불명예였다. 결국 빅토리아의 마무리 득점이 꽂히며 3세트는 19분 만에 25-5로 끝이 났다. 정관장이 3세트에서 스스로 올린 득점은 단 2점, 나머지 3점은 상대 범실로 얻은 점수였다.

이날 기업은행은 빅토리아가 17득점(공격 성공률 44.12%)으로 맹활약했고, 이주아(10득점·블로킹 5개·공격 성공률 71.43%)와 최정민(10득점)이 중앙을 완벽히 장악했다. 깜짝 선발로 나선 오드리박 역시 블로킹 1개 포함 2득점을 올리며 팀의 42.05% 높은 공격 성공률을 지휘해 성공적인 선발 데뷔전을 치렀다.

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반면 정관장의 성적표는 참담했다. 팀 공격 성공률은 17.27%, 공격 효율은 무려 마이너스(-5.45%)를 기록했다. 범실은 25개에 달했다. 기대를 모았던 부키리치는 9득점(공격 성공률 22.86%·효율 0%)에 그쳤고, 종휘(5득점·효율 -13.79%)와 박혜민(3득점·효율 -10.53%)도 침묵했다.

고재완 기자 star77@sportschosun.com