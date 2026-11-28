부키리치(왼쪽)과 염혜선. 사진제공=KOVO

사진제공=KOVO

Advertisement

Advertisement

[대전=스포츠조선 고재완 기자] "형편없는 경기였다. 경기가 안 풀릴 때 선수들이 보인 태도와 동작에 화가 났다."

안방에서 3세트 '5득점'이라는 치욕적인 완패를 당한 정관장 레드스파크스 권순찬 감독이 고개를 숙이면서도 선수단의 무기력한 태도를 향해 매서운 쓴소리를 날렸다.

정관장은 28일 대전충무체육관에서 열린 HK흥국금융 2026~2027 V리그 여자부 IBK기업은행 알토스와의 홈경기에서 세트스코어 0대3(23-25, 18-25, 5-25)으로 완패했다. 2978명의 매진 관중 앞에서 '돌아온 주포' 부키리치를 선발로 내세우며 반전을 노렸지만, 3세트 들어 급격히 무너지며 뼈아픈 결과를 받아 들었다.

Advertisement

경기 후 권 감독은 무거운 표정으로 패배를 인정했다. 권 감독은 "형편없는 경기였다"며 "부키리치가 초반에 들어가면서 기대를 많이 한 부분도 있지만, 우리가 추구하는 조직적인 배구와 다양한 공격 옵션이 하나도 나오지 않은 것이 가장 큰 문제였다"고 총평했다.

경기 내용이 총체적 난국이었다는 지적에는 사령탑의 책임을 먼저 꺼내 들면서도 선수들의 프로 의식을 꼬집었다. 권 감독은 "첫째는 감독인 내 책임이 가장 크다"면서도 "하지만 선수가 코트에 들어갔을 때 경기가 안 풀린다고 해서 나오는 행동과 표정, 동작들이 있다. 그런 부분에서 조금 화가 났다"며 무기력하게 무너진 선수단의 태도를 지적했다.

사진제공=KOVO

사진제공=KOVO

Advertisement

기대를 모았던 부키리치의 복귀전에 대해서는 냉정하게 현실을 짚었다. 몸 상태에 이상이 있는 것은 아니냐는 질문에 권 감독은 "몸 상태에는 전혀 이상이 없다. 예전 영상과 비교해 봐도 움직임 자체는 똑같다"고 선을 그었다.

Advertisement

다만 실전 감각과 '볼 체력'의 부족을 원인으로 꼽았다. 권 감독은 "우리가 생각하는 웨이트 체력과 코트에서 공을 만지며 버티는 '볼 체력'은 완전히 다르다"며 "부키리치는 지난 두 달 동안 치료와 기초 체력 훈련에 집중했고, 볼 훈련을 시작한 지는 이제 2주밖에 되지 않았다. 아직 볼 체력이 전혀 올라오지 않은 상황이라 동작이 어색한 부분이 나왔고, 분명 시간이 더 필요하다"고 설명했다.

Advertisement

세터 염혜선뿐만 아니라 다른 동료들과도 어수선한 호흡을 보인 점에 대해서는 "복귀 첫 경기라 그럴 수도 있다. 돌아가서 선수들과 이야기를 나눠봐야 할 것 같다"며 "지금 토스하는 공의 높이를 어떻게 가져가야 할지도 다시 고민해 봐야 한다"고 말했다.

포지션 운용의 유연성은 계속 이어갈 계획이다. 권 감독은 부키리치의 아포짓과 아웃사이드 히터 병행 여부에 대해 "부키리치가 아포짓과 아웃사이드 히터을 오가면서 플레이하고, 오세인 역시 아포짓 자리에 계속 투입할 수 있도록 계획하고 있다"고 밝혔다.

Advertisement

앞서 2021년 흥국생명 핑크스파이더스가 IBK기업은행과의 플레이오프 1세트에서 6-25로 패한바 있다. 또 2024년 GS칼텍스 서울KIXX도 흥국생명과의 경기에서 3세트 6-25로 패했다.

하지만 한세트 5점은 최초다. 홈 팬들 앞에서 최악의 경기력을 노출하며 자존심을 구긴 권순찬호. 부키리치의 실전 감각 회복과 흐트러진 팀 기강을 바로잡는 것이 시급한 과제로 떠올랐다.

사진제공=KOVO

사진제공=KOVO

고재완 기자 star77@sportschosun.com