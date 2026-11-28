사진제공=KOVO

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[대전=스포츠조선 고재완 기자] 기업은행 알토스 마나베 마사요시 감독이 모처럼 환하게 웃었다. 완벽한 '높이의 배구'와 초반 기선 제압, 그리고 현재 선수단에 최적화한 '2인 리시브' 전략이 완벽하게 맞아떨어진 결과였다.

IBK기업은행은 28일 대전충무체육관에서 열린 HK흥국금융 2026~2027 V-리그 여자부 정관장 레드스파크스와의 원정경기에서 세트스코어 3대0(25-23, 25-18, 25-5)으로 완승을 거뒀다. 최근 3연패의 부진을 털어내며 반등의 신호탄을 쏘아 올렸다.

경기 후 마나베 감독은 승리의 일등 공신으로 서브와 블로킹을 꼽았다. 마나베 감독은 "우선 서브와 블로킹이 아주 좋았다"며 "특히 결정적인 순간마다 블로킹으로 연속 득점을 뽑아낸 것이 승부의 가장 큰 분수령이었다"고 총평했다. 실제로 이날 기업은행은 팀 블로킹에서 9-2로 정관장을 압도하며 상대의 공격 의지를 완전히 꺾어놓았다.

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3연패 탈출의 가장 주효했던 요인으로는 '세트 초반 기선 제압'을 지목했다. 마나베 감독은 "랠리포인트제 배구는 먼저 앞서가는 쪽이 절대적으로 유리하다"며 "매 세트 초반(8점대)까지 먼저 치고 나가며 주도권을 쥔 것이 오늘 경기의 가장 큰 승인이라고 생각한다"고 짚었다.

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이날 중앙을 완벽히 장악한 미들블로커진에 대한 칭찬도 아끼지 않았다. 이주아는 블로킹 5개를 포함해 10득점(공격 성공률 71.43%)을 올렸고, 최정민 역시 10득점으로 힘을 보탰다. 특히 경기 도중 이주아가 상대 공격을 차단한 직후, 마나베 감독이 코트를 향해 손가락을 가리키며 기뻐하는 장면이 포착되기도 했다. 여기서 첫 선발 출전한 세터 오드리박이 블로킹에도 투입되면서 수비력이 더 강화됐다.

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이에 대해 마나베 감독은 "이주아, 최정민 등 미들블로커진과 그동안 정말 다양한 전략을 준비해 왔다"며 "준비했던 약속된 플레이들이 코트 위에서 그대로 구현됐다는 점에서 오늘 중앙의 활약이 무척 만족스러웠다"고 미소 지었다.

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기업은행 특유의 '2인 리시브' 체제에 대해서도 흔들림 없는 확신을 드러냈다. 이날 역시 미와와 리베로 임명옥이 중심이 된 2인 리시브 라인이 가동됐다. 일본 배구에서는 3인 리시브가 일반적이지 않느냐는 취재진의 질문에 마나베 감독은 "물론 지금 일본에서도 3인 리시브를 주로 사용한다"면서도 "하지만 현재 우리 팀의 멤버 구성을 고려했을 때는 2인 리시브 체제가 가장 베스트라고 생각한다"고 단호하게 답했다.

3연패의 무거운 짐을 완벽한 셧아웃 승리로 털어낸 마나베호. 오드리박이 팀에 녹아들면서 견고한 중앙 블로킹과 팀 색깔에 맞춘 맞춤형 전술을 앞세워 다시 상위권 도약의 고삐를 바짝 죄고 있다.

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고재완 기자 star77@sportschosun.com