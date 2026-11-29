[대전=스포츠조선 나유리 기자]살아난 라이벌 삼성화재와 우승 사수에 도전하는 현대캐피탈. 오래된 두팀이 1위 자리를 두고 치열한 맞대결을 펼친다.
삼성화재는 29일 대전 충무체육관에서 HK흥국금융 2026~2027 V리그 현대캐피탈과의 2라운드 맞대결을 펼친다.
삼성화재는 시즌 초반 1위를 달리고 있다. 이날 경기 전까지 7경기에서 5승2패 승점 15점을 기록하며 한국전력과 승점은 같고, 세트득실률에서 앞선 1위를 달리고 있다.
2020년대 들어 단 한번도 봄배구를 하지 못하고, 하위권에 줄곧 머물렀던 삼성화재는 올 시즌 토미 틸리카이넨 감독 체제에서 외국인 선수들의 대활약을 앞세워 최근 4연승으로 산뜻하게 출발했다.
올 시즌 우승 후보로 꼽혔던 현대캐피탈도 7경기 5승2패 승점 14점으로 삼성화재에 승점 1점 뒤진 3위다. 이날 경기에서 승자가 단독 선두가 될 수 있는 '빅매치'인 셈이다.
경기전 현대캐피탈 필립 블랑 감독은 "2라운드 목표는 최대한 많이 이기는 것이다. 최근 우리 경기력은 괜찮은데, 기복 없이 이기는 게 중요하다. 다른 팀들도 마찬가지지만 부상 여부에 따라 경기력 차이가 크다. 컨디션 유지가 관건"이라면서 이날 삼성화재를 상대하는 전략으로 리시브를 흔들어야 한다고 강조했다.
블랑 감독은 "상대가 사이드를 워낙 잘 돌려서 리시브가 너무 잘되면 (힘들다). 우리는 서브를 중점으로 두고 강하게 쳐서 상대 리시브를 무너뜨려서 좋은 패스가 가지 않게 할 생각이다. 또 공격 효율도 올려야 한다"고 밝혔다.
이에 맞서는 삼성화재 틸리카이넨 감독은 "현대가 워낙 서브도 좋고, 블로킹도 좋고, 공격 화력도 좋은 팀이다. 그렇기 때문에 우리의 '키'는 수비다. 수비를 잘해야 한다. 우리도 상대와 맞붙을 수 있는 도구나 기술은 충분히 가지고 있다고 본다. 현대가 쉽게 주지 않는 볼들을 끈기있게 살려내는 마음가짐으로 해야할 것 같다"고 각오를 다졌다.
대전=나유리 기자 youll@sportschosun.com