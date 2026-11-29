호키(왼쪽)와 왕빈(오른쪽), 삼성화재 선수들. 사진=KOVO

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[대전=스포츠조선 나유리 기자]대혈투 끝에 삼성화재가 1위 자리를 지켜냈다.

삼성화재는 29일 대전 충무체육관에서 열린 HK흥국금융 2026~2027 V리그 남자부 현대캐피탈과의 2라운드 맞대결에서 세트스코어 3대2(27-25, 25-22, 21-25, 20-25, 15-10)로 승리했다.

이날 경기는 1위 자리를 둔 라이벌 팀의 맞대결이었다. 올 시즌 완전히 다른 팀으로 변신한 삼성화재는 1위 자리를 사수하기 위해 나섰고, 현대캐피탈이 이기면 1위 탈환을 할 수 있는 상황. 승부는 예상만큼 치열했지만, 결과는 삼성화재의 승리였다. 호키와 왕빈을 앞세운 삼성화재는 현대캐피탈을 물리치며 1위 방어에 성공했다. 개막 후 6승2패 승점 17점. 또 최근 5연승을 달렸다. 반면 현대캐피탈은 역전승에 실패하면서 1위 도전 기회를 놓쳤다.

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경기전 삼성화재 토미 틸리카이넨 감독은 "현대가 워낙 서브도 좋고, 블로킹도 좋고, 공격 화력도 좋은 팀이다. 그렇기 때문에 우리의 '키'는 수비다. 수비를 잘해야 한다. 우리도 상대와 맞붙을 수 있는 도구나 기술은 충분히 가지고 있다고 본다. 현대가 쉽게 주지 않는 볼들을 끈기있게 살려내는 마음가짐으로 해야할 것 같다"고 각오를 드러냈다.

경기 시작하자마자 빠른 공격 패턴으로 현대캐피탈이 연속 득점에 성공했지만, 삼성화재도 빠르게 점수를 따라잡았고 이후 초접전이 펼쳐졌다. 호키와 왕빈을 앞세운 삼성화재, 레오와 장추안이 맞서는 현대캐피탈은 동점, 역전, 재역전을 반복했다.

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23-23에서 현대캐피탈이 레오의 퀵오픈 성공으로 먼저 세트포인트에 도달했다. 그러나 삼성화재는 왕빈의 득점으로 듀스에 성공했고, 김준우의 득점까지 나왔다. 현대캐피탈도 몰려있는 상황에서 장추안의 득점으로 또 듀스에 성공했으나, 삼성화재가 호키와 김준우의 활약으로 1세트를 가져갔다. 호키는 1세트에만 10득점에 공격 성공률 81.82%로 '미친 활약'을 펼쳤다.

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사진=KOVO

2세트도 삼성화재가 압살했다. 유광우와 호키의 환상 호흡이 돋보였다. 현대캐피탈도 레오가 고군분투했지만, 삼성화재는 수비까지 다 계산대로 풀리면서 경기 흐름을 끌고갔다. 현대캐피탈의 높이에도 굴하지 않는 삼성화재의 블로킹이 빛을 발했고, 2세트 막판 추격에도 호키가 블로킹 득점에 서브에이스까지 연달아 터뜨리면서 또 이겼다.

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3세트 삼성화재의 리시브가 흔들리면서 분위기가 바뀌었다. 현대캐피탈은 장추안을 앞세워 연속 득점으로 빠르게 점수차를 벌려나갔다. 급작스럽게 난조를 겪은 삼성화재는 호키마저 공격성공률이 45.45%까지 떨어졌다.

경기력이 살아난 현대캐피탈은 4세트까지 가져갔다. 현대캐피탈은 갑작스러운 연속 범실로 흔들렸지만, 호키를 봉쇄하면서 타이트한 접전을 만들어갔고, 12-12에서 잠잠하던 레오의 공격이 성공하면서 역전까지 해냈다. 호키가 막히자 삼성화재는 경기를 풀어가기 어려웠다.

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경기력이 완전히 살아난 현대캐피탈은 레오가 힘을 내자 리드를 수월하게 유지했다. 레오는 수비에서도 장추안을 받쳐주면서 팀의 점수차를 더욱 벌렸다. 흐름은 완전히 넘어갔고, 승부는 결국 5세트까지 갔다.

마지막 5세트도 치열했다. 1점씩 주고받던 두팀은 레오와 장추안의 공격이 득점으로 이어지지 못하면서 삼성화재쪽으로 기울었다. 왕빈이 결정적 오픈 찬스 두번을 살리면서 리드를 쥔 삼성화재는 결정적 서브에이스까지 터지면서 승리 분위기에 쐐기를 박았다. 이날 호키는 33점, 왕빈은 25점으로 대활약을 펼쳤다.

대전=나유리 기자 youll@sportschosun.com