필립 블랑 감독. 사진=KOVO

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[대전=스포츠조선 나유리 기자]"아주 심플하다. 실수가 너무 많았다." 곱씹을 수록 아쉬운 경기. 현대캐피탈이 마지막 범실에 자멸했다.

현대캐피탈은 29일 대전 충무체육관에서 열린 HK흥국금융 2026~2027 V리그 남자부 삼성화재와의 2라운드 맞대결에서 세트스코어 2대3(25-27, 22-25, 25-21, 25-20, 10-15)으로 패했다.

이날 승리한 팀이 단독 1위인만큼 예상대로 처음부터 끝까지 치열한 초접전이었다. 현대캐피탈은 1,2세트를 내주고도 3,4세트를 뒤집는 저력을 발휘했으나 마지막 5세트에서 무릎을 꿇었다. 아시아쿼터 장추안이 혼자 32득점을 올리며 고군분투했지만, 끝내 범실에 발목이 잡히고 말았다. 현대캐피탈은 승점 1점 추가에 그쳤다.

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경기 후 현대캐피탈 필립 블랑 감독은 이날 가장 아쉬웠던 점을 묻자 "아주 심플하다. 우리가 블로킹도 훨씬 많이 잡았고, 공격효율도, 리시브효율도 더 높았다. 확연히 잘했는데 실수가 너무 많이 나왔다. 그 점에서 차이가 났다"고 자평했다.

특히 5세트 연속 범실로 분위기를 내준 것에 대해 "서브가 중요했다. 5세트에서도 서브 범실이 계속 나오면서 분위기가 이어지지 않았다. 굳이 비교하자면 왕빈은 '서브 에이스'를 4번이나 했지만, 장추안은 효율은 괜찮았지만 '에이스'가 없었다. 서브가 가장 큰 문제였다"고 곱씹었다.

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이날 현대캐피탈은 37개의 범실을, 삼성화재는 22개의 범실을 했다. 블로킹은 현대캐피탈이 1개 앞섰지만, 서브에이스는 삼성화재가 8개로 5개인 현대캐피탈보다 많았다.

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블랑 감독은 "오늘 실수가 너무 많았다. 실수를 줄여야 할 것 같다. 블로킹도 더 잡을 수 있었는데 놓친 게 있었고, 분배를 잘 못한 부분도 안좋았던 것 같다. 일단은 1위나 삼성화재보다는 우리의 실수를 줄이는데 중점을 두고 다음 경기를 준비하겠다"며 각오를 다졌다.

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대전=나유리 기자 youll@sportschosun.com