토미 틸리카이넨 감독. 사진=KOVO

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[대전=스포츠조선 나유리 기자]대혈투 끝에 삼성화재가 1위 자리를 지켜냈다.

삼성화재는 29일 대전 충무체육관에서 열린 HK흥국금융 2026~2027 V리그 남자부 현대캐피탈과의 2라운드 맞대결에서 세트스코어 3대2(27-25, 25-22, 21-25, 20-25, 15-10)로 승리했다.

'쌍포'가 또 터졌다. 호키는 이날 33점, 왕빈은 25점을 올리면서 결정적인 순간마다 분위기를 끌어줬다. 1,2세트에서 블로킹까지 압도하며 현대캐피탈을 잡은 삼성화재는 3,4세트에서 리시브가 흔들리며 경기를 빨리 매듭짓지 못하고 풀세트까지 끌려갔다.

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하지만 마지막 5세트에서 현대캐피탈이 범실에 자멸하자, 삼성화재의 해결사들이 다시 나섰다. 호키와 왕빈이 결정적 득점을 해주면서 풀세트 경기를 끝내 잡았다. 최근 5연승을 질주한 삼성화재는 단독 선두 자리도 지켰다.

경기 후 삼성화재 토미 틸리카이넨 감독은 "잘하고 있다가 어려운 부분들이 나왔는데, 그래도 우리 선수들이 하나하나씩 해보자는 마음가짐을 보여줬다"면서 "배운 게 많은 경기다. 잘된 것은 계속 잘해야 하고, 안된 것은 보완해야 한다. 경기 전부터 타이트할 거라고 예상했는데, 오늘은 저희가 한두개 더 잘해서 이길 수 있었다. 3,4세트에 현대캐피탈의 공격이 갑자기 살아나서 거기서 밀렸다. 서브도 잘 받다가 어려움이 있었는데, 현대캐피탈도 워낙 강팀이라 절대 쉬울거라 생각 안했다. 우리가 마무리를 잘했다"고 돌아봤다.

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이날 틸리카이넨 감독은 삼성화재가 3세트에 이어 4세트까지도 내주자 분위기를 끌어올리기 위해 직접 코트까지 나가서 선수단을 독려하는 모습이 보였다. 틸리카이넨 감독은 "선수들이 벌써 경기가 끝난 것처럼 고개도 처져있고, 숙이고 있어서 최대한 에너지를 넣어주고 싶었다"면서 "선수들에게 계속 하나되는 모습을 보여달라고 강조했는데, 벤치 선수들에게도 좋은 분위기가 만들어지는 것 같다"며 선수들에게 고마움을 전했다.

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대전=나유리 기자 youll@sportschosun.com