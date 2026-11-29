사진제공=KOVO

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[스포츠조선 고재완 기자] 단순한 1승 그 이상의 울림이다. 개막 후 7연패하던 SOOP 수퍼스의 창단 첫 승이 V리그 여자부 판도를 뒤흔들 전망이다.

김세진 감독이 이끄는 SOOP은 29일 전남광주 SOOP스타디움에서 열린 HK흥국금융 2026~2027 V리그 여자부 2라운드 홈 경기에서 6연승을 질주하던 리그 2위 한국도로공사 하이패스를 세트스코어 3대0(25-22, 25-22, 25-22)으로 완파했다.

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첫 승 상대가 '도로공사'라고?…'김세진 표' 데이터 배구의 성과

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이번 승리가 더욱 값진 이유는 SOOP이 짊어졌던 태생적 한계 때문이다. 지난 6월 페퍼저축은행을 인수해 급하게 재창단한 SOOP은 자유계약선수(FA) 시장이 닫히고 주축 선수들이 빠져나간 상태에서 시즌을 준비해야 했다. 5월 외국인 선수 드래프트조차 참가하지 못했고, 컵대회에서는 단 한 세트도 따내지 못한 채 전패를 당했다.

정규리그 개막 후에도 주포 박은서와 외국인 선수 오드리아나가 잇따라 부상으로 이탈하며 7연패에 빠졌다. '승점 자판기'라는 불명예가 붙었다. 하지만 SOOP은 보란 듯이 도로공사를 상대로 셧아웃 승리를 거두며 편견을 깨부쉈다.

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경기가 끝난 뒤 김세진 감독은 코트 위에서 선수들을 향해 "사랑한다, 얘들아"라고 외쳤고, 선수들은 일제히 물세례를 퍼부으며 감격을 나눴다. 세터 박수빈은 뜨거운 눈물을 쏟았다. 2013~2014시즌 남자부 신생팀 러시앤캐시(현 OK저축은행) 사령탑 시절 개막 8연패 뒤 첫 승을 일궜던 김 감독은 13년 만에 여자부 신생팀을 이끌고 또 한 번 '기적의 첫 승' 드라마를 썼다. 김 감독은 "가장 힘든 시기에 선수들이 인상 한 번 안 쓰고 잘 따라와 줘서 고맙다"며 벅찬 소감을 전했다.

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치밀한 준비와 승부처 집중력이 만들어낸 승리였다. SOOP은 리시브 라인 사이의 애매한 길이를 집요하게 공략하는 김세진표 '데이터 서브'로 상대를 흔들었다. 도로공사 김영래 감독조차 경기 후 "상대의 애매한 서브 길이에 선수들 간 사인이 맞지 않았다. 김 감독님의 데이터 배구에 수비에 어려움을 겪었다"고 패인을 인정했다.

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外人에 살아난 토종 공격진까지…이젠 '연승' 본다

고무적인 대목은 이번 승리가 '연승 행진'으로 이어질 가능성이 크다는 것이다. 그동안 SOOP은 얇은 선수층과 주축 선수들의 부상 공백으로 경기 후반 체력이 급격히 떨어지곤 했다. 하지만 부상자들이 돌아오면서 비로소 '완전체' 퍼즐이 맞춰지고 있다.

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중심에는 아시아쿼터 미들블로커 이즈쉬에와 외국인 주포 오드리아나가 있다. 1m92 장신 이즈쉬에는 이날 속공과 블로킹을 오가며 66.67%의 순도 높은 공격 성공률로 양 팀 최고 수준의 활약(14득점, 블로킹 3개, 서브 1개)을 펼쳤다. 발목 부상을 털고 복귀한 오드리아나 역시 12득점을 올리며 오른쪽 공격에 무게감을 더했다.

여기에 부상에서 복귀한 아웃사이드 히터 박은서가 12득점으로 오드리아나와 좌우 균형을 맞췄고, 2세트 교체 투입된 고의정은 8득점으로 '특급 조커' 역할을 톡톡히 해냈다. 고예림의 끈끈한 수비, 세터 박수빈의 안정된 경기 운영까지 톱니바퀴처럼 맞물렸다.

SOOP의 창단 첫 승으로 이제 리그 판도는 예측할 수 없게 됐다. 이제 하위권 팀이라고 '승점 자판기' 역할을 하지 않을 것이라는 의미다.

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고재완 기자 star77@sportschosun.com

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