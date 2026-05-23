모든 걸 깨달은 도인의 느낌...안타 못 치는 경기가 없다, 문현빈의 2025년은 운이 아니었다 [대전 현장]

사진=김용 기자

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[대전=스포츠조선 김용 기자] "투수에 쫓기지 않습니다. 여유가 생기긴 했어요."

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한화 이글스 문현빈은 지난해 팀의 3번, 주축 타자로 완전히 발돋움했다. 선수의 자질을 알아보면, 뚝심으로 키워내는 김경문 감독의 전폭적 지지 속 문현빈은 리그 최고 좌타자 중 한 명으로 우뚝 섰다.

올해가 중요했다. 그 기세를 이어가느냐, 1년 반짝으로 그치느냐.

일단 후자는 아닐 듯 하다. 무섭다. 무섭다기보다, 슬럼프가 없을 것 같은 느낌이다. 사실 긴 시즌을 치러야 하는 야구에서는 그게 가장 무서운 거다.

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문현빈은 22, 23일 열린 두산 베어스와의 연전에서 안타 5개를 몰아쳤다. 23일 2차전은 승부처인 6회 승리에 쐐기를 박는 천금의 2타점 적시타를 쳐냈다. 까다로운 좌완 이병헌의 공을 욕심 내지 않고 3유간으로 밀어치는 기술이 일품이었다.

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21일 롯데 자이언츠전에서 무안타 경기를 했지만, 바로 반등했다. 정말 꾸준하다. 슬럼프라고 할 수 있는 기간이 없다. 연속으로 안타를 못 친 경기는 단 2경기 뿐이다.

타격 부문에서 상위권에 이름을 올린 건 득점 3위, 장타율 4위, 출루율 5위 뿐이다. 하지만 상대는 문현빈을 경계할 수밖에 없다. 꼭 필요할 때 안타를 치기 때문이다.

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문현빈은 "타격이라는 건 사이클이 있다. 좋을 때와 안 좋을 때의 폭을 줄이는 게 핵심이다. 그래서 매 경기마다 몸상태 체크를 꼼꼼히 한다"고 의젓하게 말했다.

23일 대전 한화생명 볼파크에서 열린 두산과 한화의 경기. 6회말 2사 2,3루 문현빈이 2타점 적시타를 치고 환호하고 있다. 대전=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.05.23/

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작년 시작 때까지만 해도 문현빈이 한화의 붙박이 3번이 될 거라 생각한 사람은 많지 않았을 것이다. 하지만 이제는 누구도 의심하지 않는다. 선수 입장에서는 마음의 여유를 갖고 자기 것을 추구하고, 경기를 준비할 여유가 생긴다. 문현빈도 스스로도 이에 대해 "이제 타석에서는 한 번씩 노림수를 갖기도 한다. 차분해진 것 같다. 투수에 쫓기지도 않는다. 그런 여유가 조금은 생긴 것 같다. 그래도 아직 많은 경기가 남았기에, 더 많이 준비해야 한다"고 말했다.

멘탈 관리법도 생겼다. 문현빈은 "결과에 집착을 안 할 수는 없다. 하지만 그걸 최대한 버리려 한다. 결과보다, 타석에서 할 수 있는 것에만 집중하고 있다"고 설명했다. 10년 이상 야구를 잘한 베테랑 선수같은 마인드다.

지난해 141경기를 뛰며 타율 3할2푼 169안타 12홈런 80타점을 기록했다. 올시즌 44경기를 치른 현재 타율 3할2푼 56안타 8홈런 34타점이다. 이대로 가면 또 커리어 하이 시즌이 나올 가능성이 높다.

대전=김용 기자 awesome@sportschosun.com