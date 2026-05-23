박한별, 제주 카페 사장되더니 돌연 한국 떠났다..."얼마만인가, 진짜 좋다"

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[스포츠조선 김수현기자] 배우 박한별이 치열했던 일상을 잠시 내려놓고 태국으로 떠난 눈부신 근황을 전했다.

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지난 23일 박한별은 "얼마만인가. 친구랑 여행. 처음인 치앙마이. 진짜 좋다"라는 글과 함께 여러 장의 사진을 공개했다.

제주도에서 대형 카페를 직접 운영하며 '제주 사장님'으로서 쉴 틈 없이 치열한 하루하루를 살아왔던 박한별은 이번만큼은 바쁜 카페 업무와 일상을 뒤로한 채, 생애 처음으로 방문한 태국 치앙마이에서 그 어떤 때보다 여유롭고 평온한 시간을 만끽하는 모습을 보여 팬들의 안도와 응원을 자아냈다.

특히 이번 여행 사진에서 시선을 사로잡은 것은 박한별의 방부제 미모였다.

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사진 속 박한별은 화장기 하나 없는 완전한 민낯(쌩얼) 상태에, 머리를 대충 질끈 틀어올린 수수한 헤어스타일을 선보였다.

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굳이 꾸미지 않아도 뿜어져 나오는 박한별 특유의 청순하면서도 인형 같은 비주얼은 '원조 얼짱 출신'다운 독보적인 아우라를 고스란히 증명했다.

한편 1984년생으로 올해 나이 41세인 박한별은 지난 2017년 전 유리홀딩스 대표 유인석과 결혼해 슬하에 두 아들을 두고 가정을 꾸렸다. 박한별은 모든 연예계 활동을 전면 중단한 채 서울을 떠나 제주도로 향했고, 이후 무려 6년이라는 긴 시간 동안 대중의 시선에서 벗어나 제주도에 거주하며 자숙과 육아, 그리고 카페 운영에만 전념해 왔다.

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지독했던 공백기를 견뎌낸 박한별은 지난해 3월 TV CHOSUN 예능 프로그램 '아빠하고 나하고'를 통해 마침내 대중 앞에 눈물로 복귀를 선언했다.

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shyun@sportschosun.com