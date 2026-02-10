밀라노 코리아하우스 방문한 최가온, 금메달 "아직도 꿈만 같아요"
롯데의 문제점 중 하나, 같은 길을 길게 간적이 없다
4.
"부러우면 지는거" '亞1강'日,역대 최단기간 9일만에 메달 15개 수집! 스노보드X스키점프 초대박...16일 새벽 역대 최다 베이징 메달(18개)도 넘는다![밀라노 비하인드]
최가온 금메달 따자 "클로이 언니가 꽉 안아줬어요"
- 1 만약에 우리 0 2,001,025명
- 2 신의악단 1 683,457명
- 3 아바타: 불과 재 1 6,564,844명
- 4 프로젝트 Y 0 101,882명
- 5 신비아파트 10주년 극장판: 한 번 더, 소환 1 245,151명
마줄스호 1기 발표 / 눈꽃슈터 유기상 완벽 부활 / 소노 6강 드라마 현실화? / 위기의 KCC, 에너지까지 줄었다 / SK 알바노 천적 다니엘
도쿄돔 떠나 소도시로 연고지 옮긴 야구단의 놀라운 변화
2026 K리그 스쿼드 분석 ⑪인천｜'제르소에 이청용 더했다' 무서워진 2선으로 돌풍 노리는 윤정환 감독