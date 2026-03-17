김선태, 145만 유튜브 수익 정산 못받았다 "신청 바로 안돼, 아직도 검토 중"[종합]

[스포츠조선 김소희 기자]충주시 홍보 담당 '충주맨'으로 활동했던 146만 유튜버 김선태가 인기를 실감했다.
17일 유튜브 채널 '김선태'에는 "우리 동네 홍보"라는 제목의 영상이 업로드 됐다.
영상 속 김선태는 충북 충주시 문화동에 대해 소개하면서 최근 바쁜 일상을 전했다.
그는 "대망의 첫 번째 홍보다. 첫 번째 홍보는 제가 사무실을 구하지 않았냐. 사무실이 속해있는 우리 동네를 홍보해보겠다"면서 "지금은 떠났지만 옛날에 시청이 있던 곳이다. 어떻게 보면 구도심이라고 할 수 있다"고 말문을 열었다.
이어 그는 폭주하는 메일 때문에 바쁜 나날을 보내고 있다고 밝혔다. 김선태는 "메일이 너무 많이 왔다. 답장을 보내고 일부는 아직 못 읽은 것도 있다. 2시간 동안 50개를 읽고 답장도 보냈다"며 "'와 됐다', '한시름 덜었다', '70개 중 50개 했으니 이제 금방하겠다' 싶었는데, 새로고침을 하면 80개로 다시 늘어난다. 계속 새로운 메일이 들어오는 상황"이라고 설명했다.
그러면서도 "힘들긴 하지만 어쨌든 할 일은 해야 한다"며 책임감을 드러냈다. 또한 "메일도 중요하지만, 가장 중요한 건 콘텐츠"라며 "광고성 콘텐츠도 하고 싶지만, 광고만 할 수는 없지 않느냐"고 말해 본격적인 동네 홍보에 나섰다.
시민 인터뷰도 진행했다. 한 시민은 거리가 어둡다며 보안등과 가로등 등 실질적인 불편 사항을 언급했다. 이에 김선태는 직접 현장을 살핀 뒤 "균형 잡힌 정보를 드려야 한다"며 "시청 입장을 대변하자면, (아파트) 앞쪽에 가로등이 없는 이유는 인근 주민들이 밤에 잠을 자야 하기 때문"이라고 설명했다. 다만 그는 "물론 어둡긴 하다"고 덧붙이며 현장의 현실적인 상황을 전했다.
김선태는 "첫 번째 고비 잘 넘겼냐"며 너스레를 떤 뒤, "충주 분들이 저를 많이 좋아해주신다. 카메라를 들고 다니면 보통은 불편해하시는데, 제 얼굴을 알아봐 주셔서 이해해주시는 것 같다"며 감사함을 전했다.
길거리에서는 노년층 인지도도 확인했다. 한 어르신은 "시청 그만뒀지 않았냐. 청와대 간다더니 왜 여기 있냐"고 물었고, 김선태는 "어르신들께도 인지도가 있을 줄 몰랐다"며 뿌듯함을 드러냈다.
이후로도 김선태는 동네 구석구석을 돌아다니며 동네 홍보했다. 영상 말미에서 그는 약 4분 분량의 콘텐츠에 대해 "제 콘텐츠는 원래 길지 않다. 혹시 길 거라 생각했냐. 돈도 안 되는데 뭘 길게 만드냐. 아직 수익신청도 안됐다"라고 농담해 폭소를 자아냈다. 이어 "구글이 악마같은 점이 수익신청이 바로 안 된다. 엄청 지연 시킨다. 저희가 예를 들어 구독자 100만이 된다면 일주일 정도 기다려야 한다. 바로 반영 안 된다"면서 "신청을 해도 검토가 엄청 느리다. 아직도 검토 중이다. 술책이 아닌가 싶다"라고 소신을 밝혀 눈길을 글었다.