MC몽 "날 죽이려 일조한 김민종 만행 폭로할 것"..폭로전 예고

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[스포츠조선 정유나 기자] 가수 MC몽이 자신을 둘러싼 각종 의혹과 갈등에 대한 입장을 밝히겠다고 예고했다. 이 과정에서 배우 김민종의 이름까지 직접 언급돼 파장이 예상된다.

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MC몽은 18일 자신의 SNS와 틱톡 계정을 통해 이날 오후 8시 라이브 방송을 진행한다고 알렸다. 그는 "지난 일들과 저와 관련된 모든 일들에 관해 이야기 하겠다"고 밝혔다.

이어 MC몽은 자신을 둘러싼 논란은 물론 MBC 시사 프로그램 PD수첩의 취재 과정에 대해서도 언급하겠다고 주장했다. 그는 "'PD 수첩'이 누구와 결탁하고 취재하고 있는지도 전부 말씀드리고자 한다"고 전했다.

또한 특정 인물들과 연예계 관계자들에 대한 폭로도 예고했다. MC몽은 "건설업자 A 회장 등 수십억 원대 불법도박 무리들과 관련 연예인들까지 폭로하려 한다"고 적었다.

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특히 틱톡에 올린 추가 글에서는 "BPM엔터(빅플래닛메이드엔터), 원헌드레드, A 회장의 무리들, 그를 도우면서 저를 죽이는 것에 일조하는 배우 김민종을 비롯한 그 외 연예인들의 만행"이라고 주장해 눈길을 끌었다.

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한편 MC몽은 2023년 피아크그룹 차가원 회장과 원헌드레드를 공동 설립했으나 지난해 7월 사임했다. 이후 차가원과 갈등·불륜설·불법 도박 등의 의혹이 잇따라 불거졌다.

jyn2011@sportschosun.com