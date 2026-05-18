조권, '1억 7천' 포르쉐 전기차 자랑 "1년 동안 충전 무료, 유지비 적어"

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[스포츠조선 이우주 기자] 가수 조권이 고가의 전기차를 자랑했다.

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15일 유튜브 채널 '이창섭&저창섭'에서는 '포르쉐 털다 멘탈 털린 썰 푼다'라는 제목의 영상이 게재됐다.

게스트 조권은 "차가 매우 더러운데 세차를 위해 꾹꾹 참았다"며 이창섭이 해줄 세차를 기대했다. 포르쉐 타이칸을 타고 등장한 조권에 이창섭은 "기가 빨릴 거 같다"며 당황했다.

세차를 의뢰한 이유에 대해 조권은 "내가 이전에 예비군을 다녀왔다. 비도 애매하게 오고 세차도 애매?다. 세차를 한다는 소식을 듣고 의뢰를 하러 왔다"고 밝혔다.

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본격적으로 차를 소개한 조권은 "차 값이 1억 7,400만 원이고 전기차다. 일단 전기차여서 선택했다. 기름값이 안 든다. 유지 비용이 확실히 현저히 줄어든다는 매력과 저는 배기음이 있는 차를 안 좋아한다"고 밝혔다.

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이창섭은 "전기차 풀 충전하면 몇 km 달리냐"고 궁금해했고 조권은 "풀 충전하면 400~600km까지 달린다. 저는 고속 충전을 애용한다. 20분이면 완충이 된다. 풀까지 충전하면 2만 원"이라 밝혔다. 이에 이창섭은 "제가 어제 가솔린을 풀로 채웠는데 기름값이 올라서 12만원이 들었다"고 놀랐고 조권은 "일반 충전은 더 싸다. 그건 만 원"이라 밝혔다. 이창섭은 "이게 뭐냐. 너무 차이가 크다"고 거듭 놀랐다.

하지만 조권은 "근데 전기차는 충전소가 많긴 한데 심리적인 게 계속 충전을 해야 할 거 같은 느낌"이라 토로했다. 이에 이창섭은 "이런 전기차는 보조 배터리가 있냐"고 물었고 황당한 질문에 말을 잇지 못했다.

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조권은 "그리고 차 뽑을 때 포르쉐에서 카드를 준다. 1년 동안 전기 충전이 무료다. 채비라는 충전소가 있는데 마침 우리 집 아파트에 있더라 한도가 있는 걸로 알고 있는데 너무 많다. 우리집에 전기차 갖고 오는 애들은 다 충전해줬다"고 자랑했다.

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wjlee@sportschosun.com