[공식] 아이유, '대군부인' 역사왜곡 논란 사과 "스스로 부끄러워, 변명 여지 없다"(전문)

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[스포츠조선 김소희 기자] 가수 겸 배우 아이유가 MBC 드라마 '21세기 대군부인' 역사 왜곡 논란과 관련해 직접 사과했다.

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아이유는 18일 자신의 SNS에 장문의 글을 게재하고 "지난 며칠간 많은 시청자분들께서 남겨주신 말씀 하나하나를 꼼꼼히 읽어보았다"며 "작품의 주연배우로서 책임감 있는 모습을 보여드리지 못하고 큰 실망을 끼친 것 같아 매우 송구하고 지금도 마음이 참 무겁다"고 밝혔다.

이어 그는 "여러분께서 지적해 주신 드라마 속 여러 역사 고증 문제들에 있어 더 깊이 고민하지 않고 연기에 임한 점 변명의 여지없이 반성하고 사과드린다"고 고개를 숙였다.

특히 아이유는 "우리 고유의 역사에 기반한 상상력과 대한민국의 전통적인 아름다움을 담아내는 것이 중요한 작품이었던 만큼 배우로서 더욱 신중하게 대본을 읽고 공부했어야 했다"며 "미리 문제의식을 제대로 갖지 못한 스스로가 부끄럽다"고 자책했다.

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그러면서 "끝까지 작품을 지켜봐 주시고 말씀 아끼지 않아 주신 모든 분들께 감사드린다"며 "보내주신 소중한 비판과 의견들을 늘 기억하며 앞으로 더욱 신중하고 철저한 자세로 작품에 임하는 배우가 되겠다"고 덧붙였다.

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앞서 지난 16일 종영한 MBC 금토드라마 '21세기 대군부인'은 11회 방송에서 역사 왜곡 논란에 휩싸였다. 극 중 이안대군(변우석 분)의 즉위식 장면에서 신하들이 자주국 군주에게 사용하는 '만세' 대신 제후국 표현인 '천세'를 외친 점, 왕이 황제의 상징인 십이면류관이 아닌 구류면류관을 착용한 점 등이 문제로 지적됐다.

논란이 커지자 제작진은 공식 홈페이지를 통해 "세계관 설정과 역사적 고증 이슈로 심려를 끼쳐 드린 점 진심으로 사과드린다"며 "재방송 및 VOD, OTT 서비스에서는 해당 장면의 오디오와 자막을 최대한 빠르게 수정하겠다"고 밝혔다.

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이와 관련해 한국사 강사 최태성 역시 SNS를 통해 "이제 정신 좀 차리시옵소서"라며 강하게 비판했다. 그는 "배우들의 출연료는 몇 억 원씩 아낌없이 지불하면서 역사 고증 비용은 몇십만 원으로 퉁치려 한다"며 역사물 제작 시스템 개선의 필요성을 지적하기도 했다.

김소희 기자 yaqqol@sportschosun.com

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다음은 아이유 사과글 전문

안녕하세요.

21세기 대군부인에서 성희주 역할을 맡았던 아이유입니다.

지난 며칠간 많은 시청자분들께서 남겨주신 말씀 하나하나를 꼼꼼히 읽어보았습니다.

작품의 주연배우로서 책임감 있는 모습을 보여드리지 못하고 큰 실망을 끼친 것 같아 여러분께 매우 송구하고 지금도 마음이 참 무겁습니다.

여러분께서 지적해 주신 드라마 속 여러 역사 고증 문제들에 있어 더 깊이 고민하지 않고 연기에 임한 점 변명의 여지없이 반성하고 사과드립니다.

우리 고유의 역사에 기반한 상상력과 대한민국의 전통적인 아름다움을 담아내는 것이 중요한 작품이었던 만큼 배우로서 더욱 신중하게 대본을 읽고 공부해야 했음에도 그러지 못한 스스로가 부끄럽습니다. 미리 문제의식을 제대로 갖지 못했습니다. 죄송합니다.

끝까지 작품을 지켜봐 주시고 말씀 아끼지 않아 주신 모든 분들께 감사드립니다.

여러분께서 보내주신 소중한 비판과 의견들을 늘 기억하며 앞으로 더욱 신중하고 철저한 자세로 작품에 임하는 아이유가 되겠습니다. 다시 한 번 죄송합니다.