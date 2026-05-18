사이클링히트 포기한 질주! 개막전 신기록 제쳤다…팬들이 꼽은 '최고의 장면' 선정 [공식발표]

12일 잠실구장에서 열린 LG와 삼성의 경기. 삼성 박승규가 안타를 날린 뒤 환호하고 있다. 잠실=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.06.12/

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[스포츠조선 이종서 기자] 팀보다 위대한 선수는 없다는 걸 그라운드에서 증명했다. 팬들은 잊지 않고 최고의 장면으로 꼽았다.

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KBO는 18일 'KBO와 CGV가 공동 제정한 '월간 CGV 씬-스틸러상'의 3~4월 수상자로 삼성 라이온즈의 박승규가 선정됐다'고 발표했다.

이번 '3~4월 CGV 씬-스틸러상'은 대기록 달성으로 영광의 순간과 영화 같은 장면을 연출한 총 4명의 선수가 후보로 올랐다.

사이클링 히트 달성까지 2루타를 앞두고 팀을 위해 3루까지 달린 삼성 박승규와 44년 만의 '개막전 이후 최다 경기 연속 안타' 대기록을 세운 SSG 박성한(22경기), 최고령 그라운드 홈런의 주인공인 LG 오지환(36세 27일), 그리고 7년 만의 첫 승 달성으로 뜨거운 눈물을 흘린 한화의 왕옌청이 이름을 올렸다.

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'3~4월 CGV 씬-스틸러상'은 2일 오후 3시부터 5일 자정까지 총 4일간 진행된 팬 투표(100%)를 통해 선정됐다. 총 투표수 1만 5917표 중 삼성 박승규가 7327표(46%)를 득표해 2위 LG 오지환(3471표-21.8%), 3위 SSG 박성한(2901표-18.2%), 4위 한화 왕옌청(2218표-13.9%)을 제치고 수상하게 됐다.

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KBO와 CGV는 15일(금) 대구 삼성 라이온즈 파크에서 경기 전 시상식을 진행했다.

CGV 고재수 시네마사업본부장이 참석해 수상자인 박승규에게 상금 100만원을 비롯해 CGV 씨네드쉐프 무비&다이닝 패키지를 부상으로 수여했다.

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'월간 CGV 씬-스틸러상'은 KBO 리그 진행 중 영화 같은 명장면을 만들어낸 1인에게 수여하며, 선수단을 포함해 리그 관계자, 응원단 등 야구장에서 근무하는 모든 인원이 시상 대상이 된다.

이종서 기자 bellstop@sportschosun.com