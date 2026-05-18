'성매매 벌금형' 지나, 자숙 10년만에 침묵 깼다 "아직도 할 말 많아"

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[스포츠조선 김수현기자] 가수 지나가 성매매 벌금형 논란 이후 10년 만에 다시 활동을 재개하며 근황을 전했다.

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18일 지나는 차 안에서 노래를 부르며 오랜만에 음악을 즐기는 영상으로 눈길을 끌었다.

지나는 "노래는 내 가장 행복한 부분 중 하나"라며 "오랫동안 그게 어떤 기분인지 잊고 살았지만, 조금씩 음악이 나를 다시 나 자신으로 되돌려주고 있다"고 전했다.

이어 "아직 하고 싶은 말이 너무 많다. 언젠가 마침내 제 이야기를 온전히 나눌 수 있을지도 모른다"며 "그때까지 나는 계속 정직하게 노래할 것"이라고 털어놓았다.

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그는 또한 "제 이야기를 들어주시고 함께 해주셔서 감사하다"라며 여전히 자신을 지지하는 팬들에게 고마움을 표했다.

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한편 지나는 2010년 데뷔해 '꺼져 줄게 잘 살아', '블랙 앤 화이트' 등 다수의 히트곡으로 큰 사랑을 받았다.

그러나 2016년 원정 성매매 혐의로 200만 원 벌금형을 선고받으며 활동을 중단했고, 당시 지나 측은 혐의를 부인하며 연인 관계였던 재미교포 사업가와 관련해 논란이 있었다.

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이후 그는 캐나다에 정착, 생활하며 지난해부터 SNS 활동을 재개하고 팬들과 소통해왔다.

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shyun@sportschosun.com