'콩고 국적' 조나단, 韓귀화 시험 모두 마쳤다..."욕 나올 정도로 어렵다" (요정재형)

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[스포츠조선 김수현기자] 방송인 조나단이 한국 귀화 진행 상황을 직접 전하며 솔직한 심경을 털어놨다.

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18일 공개된 유튜브 채널 '요정재형'에는 조나단과 파트리샤가 출연해 이야기를 나눴다.

이날 정재형은 조나단에게 "지금 국적이 콩고냐, 한국이냐"라 물었다.

조나단은 콩고민주공화국에서 태어나 어린 시절 가족과 함께 한국으로 넘어왔다. 그는 7세 때 난민 자격으로 대한민국에 이주한 뒤 한국에서 학창 시절을 보내며 성장했고, 현재는 방송과 유튜브를 넘나들며 활발히 활동 중이다. 자연스러운 한국어 실력과 특유의 재치 있는 입담으로 대중의 사랑을 받고 있지만, 아직 법적인 국적은 콩고민주공화국인 상태다.

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이에 대해 조나단은 "아직 국적은 콩고민주공화국"이라면서도 "귀화 시험은 이미 다 끝냈다"고 밝혔다. 이어 "제가 할 수 있는 준비는 다 끝난 상황이고, 지금은 결과를 기다리고 있다"고 설명했다.

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이를 들은 정재형은 "그 시험 굉장히 어렵다고 하던데"라며 놀라움을 감추지 못했다. 그러자 조나단은 "그래도 한국에서 오래 살면 할 수는 있다"면서도 시험 난도가 만만치 않았다고 털어놨다.

특히 그는 "시험 문제를 보면 '이런 것까지 알아야 하나?' 싶은 내용들이 있다"고 말해 궁금증을 자아냈다.

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조나단은 "예를 들면 가족관계증명서나 주민센터, 구청 같은 곳에서 어떤 서류를 발급받는지에 대한 문제가 나온다"며 "한국 사람들은 이런 상황에서 어떤 서류를 떼야 한다, 이게 무엇이냐는 식의 문제가 있다"고 구체적으로 설명했다.

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실제 생활 밀착형 문제들이 출제된다는 조나단의 설명에 정재형 역시 놀라움을 드러냈다. 조나단은 "한국어 능력 시험도 보긴 했는데 저는 다행히 잘 풀었다"며 웃었다. 하지만 그는 "문제를 보고 있으면 시험장 뒤에서 욕하는 소리가 들린다"고 당시 분위기를 생생하게 전해 폭소를 자아냈다.

이에 정재형은 크게 웃으며 "그 사람들도 한국어를 꽤 잘하는데도 어려운가 보다"라고 반응했고, 조나단 역시 "진짜 그만큼 어렵긴 하다"며 공감했다.

또한 조나단은 한국에서 활동하며 품게 된 자신의 꿈에 대해서도 진솔하게 이야기했다. 그는 "지금처럼 감사한 일을 오래 할 수 있으면 좋겠다. 이 일을 통해 실현하고 싶은 것들이 정말 많다"며 "유튜브도 더 열심히 해서 더 많은 사람들에게 다가가고 싶다"고 포부를 전했다.

shyun@sportschosun.com