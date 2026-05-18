'최진실 딸' 최준희, 이모 할머니 루머에 폭발 "돈받고 일한 시터? 온가족이 대분노"

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[스포츠조선 김소희 기자] 배우 고(故) 최진실의 딸 최준희가 자신을 오랜 시간 돌봐온 이모할머니를 향한 각별한 애정을 드러내며, 일각에서 제기된 '시터' 의혹에 직접 선을 그었다.

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최준희는 18일 자신의 개인 채널에 "자꾸 울 할머니 시터니 뭐니, 되도 않는 소리들 해대서 만든 영상임. 자꾸 유언비어 퍼뜨리고 다니면 싹싹 다 잡을게요"라는 글과 함께 한 편의 영상을 게재했다.

공개된 영상에는 결혼식을 앞둔 최준희가 이모할머니에게 직접 쓴 편지와 함께, 어린 시절부터 함께한 두 사람의 추억이 고스란히 담겼다. 어린 준희를 품에 안은 모습부터 다정하게 시간을 보내는 일상 사진까지 이어지며 두 사람의 깊은 유대감을 짐작하게 했다.

특히 최준희가 편지에 꾹꾹 눌러 담은 진심은 보는 이들의 마음까지 먹먹하게 만들었다. 그는 "손녀 준희가 할머니께. 할머니, 나의 우주가 되어줘서 고마워요. 제게 주신 그 뜨겁고 깊은 사랑을 닮아 저도 다정하고 따뜻한 가정을 이루며 행복하게 살아갈게요. 말로 다 담지 못할 만큼, 벅찰 만큼 사랑해요"라고 적으며 남다른 애정을 표현했다.

오랜 시간 자신 곁을 지켜준 가족을 향한 고마움과 애틋함이 고스란히 전해지는 대목이었다. 특히 '나의 우주가 되어줘서 고맙다'는 표현에서는 힘든 시간을 함께 견뎌온 두 사람의 세월이 묻어나 뭉클함을 더했다.

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최준희는 이어 "온 가족이 대분노 중임"이라며 가족과 나눈 메시지 내용도 공개했다.

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공개된 캡처본에는 "돈 받고 일한 시터라는 말 좀 안 했으면. 꼭 그렇게 쓰는 것들이 있어. 짜증 나게. 내가 대댓글을 달까 봐 아니라고, 아니라고 이러고. 박XX 여사 왕년에 압구정을 주름잡으셨는데 말이다. 웬 시터 아줌마"라며 답답함을 토로하는 가족의 반응이 담겼다.

이는 온라인상에서 이모할머니를 '고용된 시터'로 표현한 일부 반응에 대한 분노를 드러낸 것으로 보인다. 최준희 역시 직접 영상을 올리며 가족을 둘러싼 허위 추측에 단호한 입장을 전했다.

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한편 최준희는 지난 16일 서울 강남구 모처에서 11세 연상의 남편과 웨딩마치를 울렸다.

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이날 그는 오빠 최환희의 손을 잡고 버진로드를 걸으며 많은 이들의 눈시울을 붉혔다. 혼주석에는 외할머니와 최환희가 자리해 가족의 빈자리를 함께 채웠고, 평소 최준희와 각별한 관계를 이어온 이모할머니는 화촉점화를 맡으며 특별한 순간을 함께했다.