'두 아들맘' 강성연, ♥의사와 재혼에 "보내주신 축하 감사, 소중히 간직하며 살겠다"

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[스포츠조선 김소희 기자] 배우 강성연이 재혼 발표 이후 쏟아진 축하와 응원에 감사의 마음을 전하며 따뜻한 근황을 공개했다.

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18일 강성연은 자신의 계정에 "참 좋았던 곳. 보내주신 축하와 축복, 정말 감사드립니다. 소중하게 잘 간직하며 살아갈게요"라는 글을 남겼다.

함께 공개된 사진 속 강성연은 바쁜 일상 속에서 잠시 벗어나 국내 여행지에서 여유로운 시간을 보내고 있다. 햇살이 부드럽게 스며든 길 위를 남편과 나란히 걸으며 자연스럽게 발걸음을 맞추는 모습에서는 안정된 일상의 온기가 고스란히 전해진다.

또 다른 사진에서는 샴페인 한 잔을 나누며 소소한 행복을 즐기는 장면도 담겼다. 화려한 연출 대신 일상의 순간 속에서 더욱 또렷하게 드러나는 편안한 미소가 보는 이들의 마음까지 따뜻하게 만든다.

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앞서 강성연은 지난 10일 SNS를 통해 재혼 소식을 직접 전한 바 있다. 그는 "긴 시간 속, 아린 마음 보듬어 지켜준 당신이 있어 웃을 수 있었다"며 "다시 살아낼 수 있는 힘과 시간을 선물해 준 당신과 함께하는 모든 것들이 기적 같다"고 적었다.

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이어 "서로를 향한 깊은 배려와 신뢰 속에서 다정하고 평안하게 살고 싶다"며 "참 많이 고맙고 존경하고 사랑한다"고 전하며 새로운 인연에 대한 애정을 드러냈다.

소속사 디어이엔티에 따르면 강성연은 의사인 남편과 새 가정을 꾸렸으며, 두 사람은 그의 두 아들과 함께 생활하며 가족의 형태를 만들어가고 있다. 최근에는 제주도 가족 여행 모습까지 공개되며 단란한 일상이 전해지기도 했다.

한편 강성연은 2012년 재즈 피아니스트 김가온과 결혼해 두 아들을 뒀으며, 2023년 이혼 후 새로운 출발을 맞이했다.

김소희 기자 yaqqol@sportschosun.com