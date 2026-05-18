새신랑 포스 손종원, ‘의사♥’ 박은영 옆자리 꿰차…신부대기실서 수줍은 미소

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[스포츠조선 조민정 기자] 넷플릭스 '흑백요리사'로 얼굴을 알린 셰프 박은영의 결혼식 현장이 공개됐다.

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18일 웨딩스냅업체 SNS에는 전날 서울 중구 신라호텔에서 열린 박은영 셰프의 비공개 결혼식 사진과 영상이 잇따라 올라왔다.

공개된 사진 속 박은영은 어깨 라인이 드러나는 순백의 웨딩드레스를 입고 등장했다. 긴 베일은 버진로드를 가득 채울 정도로 길게 늘어졌고 풍성한 드레스 실루엣이 웅장한 분위기를 자아냈다.

또 다른 사진에서는 대기실에서 하객들과 인사를 나누는 모습도 담겼다. 박은영은 부케를 든 채 연신 환하게 웃으며 행복한 표정을 감추지 못했다.

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축가 무대도 화려했다. 가수 아이비가 축가를 부르는 모습이 공개됐고 최현석 셰프 역시 직접 축가에 나서 두 사람의 앞날을 축복했다.

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이밖에도 방송인 김성주와 윤남노, 손종원 셰프, '이모카세' 김미령 셰프 등 방송과 요리계 동료들이 대거 참석한 것으로 알려졌다.

박은영은 17일 1세 연상의 의사 연인과 결혼식을 올렸다. 두 사람은 소개팅으로 처음 인연을 맺은 뒤 한 차례 멀어졌지만 이후 홍콩과 한국을 오가는 장거리 연애 끝에 다시 연인으로 발전해 결실을 맺었다.

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앞서 박은영은 유튜브 채널을 통해 예비 신랑에 대해 "꼼꼼하고 세심한 사람"이라며 "제가 좋아하는 똑똑하고 다정한 스타일"이라고 애정을 드러낸 바 있다.

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한편 1991년생인 박은영은 넷플릭스 예능 '흑백요리사: 요리 계급 전쟁'에서 '중식여신'으로 주목받았으며 최근 JTBC '냉장고를 부탁해' 등 다양한 방송에서 활약 중이다.

조민정 기자 mj.cho@sportschosun.com