'흥민아, 우리 남을꺼 같아' 하늘이 돕는 토트넘, 1승만 더 하면 자력 잔류!...웨스트햄, 뉴캐슬에 1대3 패

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[스포츠조선 박찬준 기자]웨스트햄이 무너졌다. 토트넘의 잔류 가능성이 더욱 높아졌다.

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웨스트햄은 18일(이하 한국시각) 영국 뉴캐슬의 세인트 제임스 파크에서 열린 뉴캐슬과의 2025~2026시즌 잉글랜드 프리미어리그(EPL) 37라운드에서 1대3으로 패했다. 이날 패배로 3연패에 빠진 웨스트햄은 승점 36점(9승9무19패)에 머물렀다. 순위도 강등권인 18위에 그대로 자리했다. EPL은 18~20위가 강등한다.

웨스트햄이 절박했지만, 경기는 원치 않는 양상으로 끌려갔다. 전반 15분 선제골을 내줬다. 하비 반스가 오른쪽에서 볼을 뺏은 후 패스를 찔렀다. 닉 볼테마데가 잡아 오른발로 마무리했다. 크리스마스 이후 처음 터진 볼테마데의 리그 골이었다. 선제골을 내준 웨스트햄은 4분 뒤 추가골을 내줬다. 제이콥 램지가 밀어준 볼을 윌리엄 오술라가 골키퍼 다리 사이로 밀어넣었다.

다급해진 웨스트햄은 전반 26분 수비수 장 클레어 토디보를 빼고 공격수 발렌틴 카스테야노스를 투입했다. 공격적으로 나선 웨스트햄은 공세의 수위를 높였다. 전반 29분 엘 하지 말릭 디우프의 슈팅이 골키퍼에 막힌 것이 아쉬웠다. 웨스트햄은 계속해서 뉴캐슬 골문을 두드렸지만, 결국 골문을 열지 못했다. 결국 전반은 0-2로 마무리됐다.

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웨스트햄이 주도권을 잡았지만, 추가골은 뉴캐슬이 터뜨렸다. 후반 20분 조 윌록이 우측을 허문 후 컷백을 시도했다. 박스 안에 서 있던 오술라가 마무리하며 멀티골을 완성했다. 사실상 경기는 여기서 끝이었다. 물론 웨스트햄도 그대로 무너지지 않았다. 24분 카스테야노스가 만회골을 터뜨렸다. 매즈 헤르만센의 롱볼을 받아 오른발 하프 발리 슈팅으로 연결했다. 볼은 그대로 골망을 흔들었다. 말그대로 원더골이었다. 웨스트햄은 이후에도 기회를 만들었지만, 끝내 득점에 실패했다. 결국 경기는 웨스트햄의 1대3 패배로 마무리됐다.

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이날 웨스트햄의 패배로 17위 토트넘(승점 38)만 웃었다. 토트넘은 웨스트햄과 비교해 한 경기를 덜 치른 상황에서 승점 2점차를 유지하게 됐다. 웨스트햄은 한 경기, 토트넘은 두 경기를 남겨두고 있다. 토트넘이 승점 3점을 추가할 경우, 무조건 잔류를 확정짓는다. 무승부만 거둬도 잔류 가능성이 높다. 현재 양 팀의 골득실은 토트넘이 -9, 웨스트햄이 -22다. 3골이나 차이가 난다. 만약 웨스트햄이 최종전에서 승리하고 토트넘이 남은 두 경기에서 승점을 추가하지 못해 승점 동률이 되더라도, 웨스트햄이 득실차를 뒤집으려면 사실상 기적에 가까운 결과가 필요하다.

토트넘은 20일 첼시 원정길에 나선다. 토트넘은 최근 상승 기류를 제대로 탔다. 4경기에서 2승2무를 기록 중이다. 로베르토 데 제르비 감독 부임 후 모처럼 무패행진을 달리고 있다. 반면 첼시는 최근 흐름이 썩 좋지 않다. FA컵 결승에서도 맨시티에 패했다. 문제는 토트넘의 첼시 징크스다. 토트넘은 2018년 4월 이후 약 8년 동안 리그 기준 스탬포드 브리지 원정에서 승리하지 못했다. 양 팀의 동기부여에서 차이가 큰 만큼, 토트넘도 해볼만 하다.

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웨스트햄도 포기는 없다. 웨스트햄의 주장인 제로드 보웬은 경기 후 BBC와의 인터뷰에서 "우리는 작은 실 한 가닥에 매달려 버티고 있지만, 어쨌든 여전히 버티고 있다"라며 "우리는 토트넘의 결과가 어떻게 되는지 봐야 한다. 그때 우리가 강등될 가능성이 있으며, 우리는 그것을 숨길 수 없다. 우리가 할 수 있는 유일한 일은 무슨 일이 일어나는지 기다려보는 것뿐이다"고 말했다.

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박찬준 기자 vanbasten@sportschosun.com