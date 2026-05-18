홍진경, 이혼 후 찾아온 현실감에 오열..."前시어머니와 통화 중 눈물" ('소라와진경')

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[스포츠조선 조윤선 기자] 홍진경이 이혼 후 시어머니와 전화 통화하며 오열했다고 밝혔다.

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17일 방송된 MBC '소라와 진경'에서는 이소라와 홍진경이 파리에서의 첫날밤에 진솔한 이야기를 나누는 모습이 그려졌다.

이날 홍진경은 전남편에 대해 "진짜 좋은 사람이다. 지금은 완전 좋은 친구"라며 "인간 대 인간으로 되게 좋은 친구다"라고 말했다.

이어 "헤어지고 나서도 우리가 자주 갔던 단골 냉면집에 라엘이 데리고 셋이 가서 밥 먹었는데 우리는 아무렇지도 않은데 일하시는 분들이 '세 분이 같이 오셨네요'라면서 당황한다"며 웃음을 보였다.

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또 홍진경은 "작년 추석에 집에 혼자 있는데 현타가 왔다. '진짜 이제 끝났구나'라는 생각이 들면서 시어머님께 그냥 안부 전화를 했는데 눈물이 너무 났다. 처음으로 오열했다"고 털어놨다.

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그러면서 "그때 어머님이 날 위로했다. '진경아, 괜찮다. 살다 보면 이런 일 저런 일이 있을 수 있다. 너 잘 살 거다. 넌 라엘이 엄마니까 네가 더 힘을 내고 강해져야 한다'라고 하면서 오히려 날 되게 위로하고 다독여주셨다"고 말해 뭉클함을 자아냈다.

한편 홍진경은 2003년 5세 연상의 사업가와 결혼해 2010년 딸 라엘 양을 품에 안았다. 이후 지난해 8월, 결혼 22년 만에 이혼 소식을 전했다.