'중식여신' 박은영, 신라호텔 결혼식 현장 포착…'하석진 닮은' 의사 남편 최초 공개

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 김준석 기자] 넷플릭스 '흑백요리사'가 낳은 최고의 스타, '중식여신' 박은영 셰프가 5월의 신부가 됐다.

Advertisement

박은영은 17일 서울 중구 신라호텔에서 지성과 미모를 겸비한 의사 남편과 일가친척, 가까운 지인들의 축복 속에 백년가약을 맺었다.

앞서 JTBC '냉장고를 부탁해'를 통해 깜짝 결혼 소식을 발표했던 만큼, 이날 베일을 벗은 결혼식 현장에 폭발적인 관심이 쏟아지고 있다.

이날 결혼식의 백미는 단연 박은영의 러브스토리와 신랑의 비주얼이었다.

Advertisement

박은영은 과거 자신의 유튜브를 통해 남편에 대해 "한 살 차이 의사이며, 컨디션이 좋을 때는 배우 하석진을 닮은 훈남"이라고 소개해 화제를 모은 바 있다.

Advertisement

두 사람은 한 차례 소개팅이 불발됐으나 남편의 꾸준한 안부 연락으로 인연을 이어갔다.

특히 박은영이 홍콩에서 근무할 당시, 장거리 연애의 부담을 지우기 위해 한 달에 비행기를 무려 8번이나 타며 일주일에 한 번씩 한국행 택시를 타듯 국경을 넘나든 역대급 순애보 끝에 결실을 맺은 것으로 알려져 감동을 더했다.

Advertisement

하객들의 SNS를 통해 유출된 결혼식 현장에서 박은영은 주방에서의 카리스마를 잠시 내려놓고 눈부신 튜브톱 실크 드레스를 입은 채 단아한 여신 자태를 뽐냈다.

Advertisement

2부에서는 머리를 자연스럽게 풀어내며 로맨틱한 반전 매력을 드러내 하객들의 "진짜 공주 같다"는 탄성을 자아냈다.

축가 라인업 또한 시상식을 방불케 했다. 가수 아이비와 함께 '흑백요리사' 동료인 최현석 셰프가 축가로 나서 의리를 과시했다.

마이크를 잡은 최현석은 "두 분의 사랑이 천년만년 이어지길 바란다"며 준비에도 없던 즉석 앙코르곡까지 열창, 홀로 무려 두 곡을 소화하며 예식장을 웃음바다로 만들었다.

국경을 넘나든 끈질긴 사랑 끝에 지성과 비주얼을 모두 잡은 의사 남편과의 로맨스를 완성한 박은영 셰프에게 팬들과 대중의 축하 릴레이가 이어지고 있다.

narusi@sportschosun.com