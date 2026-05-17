"손흥민, 이강인, 김민재" 韓 축구 명단만 봐도 '벌벌'...'다크호스' 체코 벌써 긴장했다, "한국 정말 만만치 않아"→팬들 "우린 3위나 해야 돼"

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[스포츠조선 이현석 기자]한국 대표팀 명단을 확인하고 체코도 긴장했다.

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홍명보 감독이 이끄는 대한민국 축구 A대표팀은 16일 서울 광화문 KT 빌딩에서 북중미월드컵 본선에서 대한민국의 16강 진출을 이끌 최종명단 26명을 발표했다.

이번 북중미월드컵은 32개국 체제에서 48개국으로 참가국이 확정된 이후 첫 대회다. 조별리그에서 4개 나라가 12개조를 이룬다. 각 조의 1, 2위와 3위 중 상위 8개 팀이 토너먼트의 시작점인 32강에 나선다. 한국은 사상 첫 월드컵 원정 토너먼트 첫 승을 노리며 최정예 명단을 꾸렸다. 26명은 포지션별로 공격수 3명, 미드필더 10명, 수비수 10명, 골키퍼 3명으로 구성, 손흥민, 이강인, 김민재, 이재성 등 핵심 선수들이 빠지지 않았다.

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한국은 '개최국' 멕시코, 남아공(61위), 체코와 함께 A조에 편성됐다. 유럽 PO D조에서 덴마크, 북마케도니아, 아일랜드를 뚫고 올라온 체코는 A조의 복병이다. 가장 유력했던 후보인 덴마크를 꺾고 올라왔기에 저력을 무시할 수 없다.

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다만 체코 언론과 팬들은 한국을 매우 경계했다. 체코의 TN CZ는 '월드컵에서 체코와 맞붙을 상대팀이 선수 명단을 발표했습니다. 바이에른 뮌헨, 파리 생제르맹의 스타 선수들과 토트넘의 레전드가 포함됐다'며 한국 대표팀 명단을 조명했다.

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TN CZ는 '한국은 아시아 예선 B조에서 무패로 조 1위를 차지하며 월드컵 본선에 진출했습니다. 겉보기에는 평범해 보일지 몰라도, 한국은 체코에게 만만치 않은 상대가 될 것이다. 비록 지난 3월 오스트리아와 코트디부아르와의 친선 경기에서 4대 0으로 패했지만 말이다. 한국 대표팀에는 익숙한 이름들이 여럿 눈에 띈다. 오랜 기간 프리미어 리그 최고의 선수 중 한 명으로 활약해온 손흥민을 비롯해 바이에른 뮌헨의 김민재와 파리 생제르맹(PSG)의 이강인 등 쟁쟁한 선수들이 명단에 이름을 올렸다. 체코 수비진은 울버햄튼의 라디슬라프 크레이치와 한 팀에서 뛴 황희찬도 경계해야 할 대상이다'고 전했다.

2026 북중미 월드컵 최종 명단발표 기자회견이 16일 서울 광화문 KT 웨스트빌딩 온마당에서 열렸다. 홍명보 감독이 질문에 답하고 있다. 광화문=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.05.16/

체코의 유로풋볼도 '체코와의 개막전을 마친 한국 대표팀은 A조에서 멕시코와 남아프리카공화국을 상대하게 된다. 그에 앞서 트리니다드토바고와 엘살바도르를 상대로 해외에서 평가전을 치를 예정이다'고 명단 구성을 조명했다. 해당 명단을 본 팬들은 '가능성은 없다. 한국 선수들이 우리를 완전히 압도할 것이다', '남아공과 3위 자리를 두고 싸워야 할 것'이라며 우려 섞인 반응을 보였다.

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한편 18일 홍명보 감독을 포함한 본진이 솔트레이크시티로 향하는 한국 선수단은 현지에서 고지대 적응 및 컨디션 관리에 돌입한 후 트리니다드토바고, 엘살바도르와 두 차레 평가전을 통해 전술 완성도를 끌어올릴 계획이다.

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이현석 기자 digh1229@sportschosun.com