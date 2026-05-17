이선희, 40년 만에 '파격 변신' 감행한 진짜 이유…"그냥 이거대로 살자 싶었다"

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[스포츠조선 이지현 기자] 가수 이선희가 DJ 도전에 이어 파격 헤어스타일 변화까지 감행한 이유를 털어놨다.

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17일 유튜브 채널 '마이금희'에는 '신곡 "이제야 사랑이 보이네"로 돌아온 가수 이선희 님을 만납니다!' 2부가 공개됐다.

이날 이선희는 감정을 다스리는 자신만의 방법에 대해 "끓으면 걷는다. 혼자 여행을 가기도 하고 갑자기 옷을 다 꺼내 정리한다"라고 밝혔다. 이어 "그렇게 반복 행동을 하다 보면 고요함이 찾아오고, 그 뒤에 멜로디가 생각난다"라며 독특한 작업 루틴을 공개했다.

특히 그는 최근 DJ 활동에 빠지게 된 계기도 솔직하게 털어놨다. 이선희는 "원래 메탈과 하드록을 좋아했다. 요즘은 EDM의 반복적인 비트와 베이스하우스 장르에 꽂혔다"라며 "DJ는 단순히 음악을 틀어주는 게 아니라 음악을 매치하고 변형하는 창의적인 작업"이라고 설명했다.

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이어 "나는 40년 음악을 했지만 DJ로서는 신인"이라며 "두려움보다는 새로운 뮤지션들과 만나고 싶은 마음이 더 컸다"라고 밝혔다. 그러면서 "막 즐기다가 무대에 가서 또 즐기면 된다. 그 기분이 너무 재밌었다"라며 환한 미소를 보였다.

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화제가 된 파격 헤어스타일에 대한 비하인드도 공개했다. 이선희는 "펌을 해서 드라이를 쉽게 하려고 했는데 이런 머리가 나왔다"라며 웃었고, "그냥 이거대로 살자 싶었다"라고 털어놨다. 이에 이금희는 "우리가 알던 이선희와는 다른 모습이 보여서 너무 좋았다"라고 반응했다.

또 이선희는 "귀여운 할머니가 되고 싶다"라는 바람도 전했다. 그는 "원래 애교가 많은데 상대방이 낯설어할까 봐 절제하며 살았다"라며 "이제는 조금씩 보이고 살아야겠다는 생각이 든다"라고 고백했다.

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한편 이선희는 지난달 각종 온라인 음원 사이트를 통해 새 앨범 '이제야 사랑이 보이네'를 발매했다. 이번 신곡 '이제야 사랑이 보이네'는 과거 히트곡 '그중에 그대를 만나'를 작업한 박근태 작곡가와 다시 한번 의기투합한 곡으로 발매 전부터 주목받았다. 여기에 이선희의 자전적 경험이 투영된 자작곡들이 더해져 음악적 완성도를 확보했다.

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olzllovely@sportschosun.com