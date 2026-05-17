이하늘 곱창집 또 경찰 등장..“현장 확인한 뒤 철수. 오해로 인한 것”

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[스포츠조선 박아람 기자] 그룹 DJ DOC의 이하늘이 운영하는 음식점에 경찰이 출동한 사실이 전해졌다.

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17일 MHN스포츠 보도에 따르면, 지난 16일 밤 서울 은평구 소재 이하늘의 곱창집에서 민원 신고로 인해 경찰이 두 차례 현장에 출동했다. 당시 매장에서는 이하늘이 DJ 테이블에 올라 음악을 틀며 손님들과 함께 시간을 보내고 있었던 것으로 알려졌다.

현장에서는 약 1시간 30분가량 디제잉과 라이브 방송이 이어졌고, 일부 시민들이 매장 안팎에서 상황을 지켜보는 모습도 포착됐다.

이를 두고 온라인에서는 "일반 음식점 운영 방식이 맞느냐", "유흥 형태와 다르지 않다"는 등 다양한 반응이 나오며 논란이 이어졌다.

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해당 매장은 앞서 지난 2월에도 팬 모임 과정에서 공연 형태 장면이 공개되며 식품위생법 위반 의혹과 영업정지설 논란에 휩싸인 바 있다.

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이와 관련해 이하늘은 MHN스포츠와의 인터뷰에서 "장사가 잘되다 보니 민원이 들어오는 경우가 있다"며 "경찰이 현장에서 주의 요청을 했지만 큰 문제로 보긴 어렵다"고 말했다.

또 "협조 요청에 가까운 상황으로 이해했다"며 "경찰도 현장을 확인한 뒤 철수했다"고 설명했다.

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그는 위생 관련 민원 이후 시설을 보강했다고 밝히며 "디제잉도 주변에 피해가 가지 않는 선에서 운영하고 있다"고 전했다.

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아울러 시청과 구청 점검을 받고 법률 자문을 통해 운영 중이며, 허위 사실을 유포한 일부 유튜버들에 대해서는 법적 대응을 진행 중이라고 덧붙였다.

tokkig@sportschosun.com