'김태희♥ 비, 모친상 후 집 화재까지.."갈 곳 없어 가족과 떨어져 지내" ('유퀴즈')

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[스포츠조선 이게은기자] 가수 겸 배우 비가 모친상 이후 힘들었던 시간을 떠올렸다.

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17일 tvN '유 퀴즈 온 더 블럭' 측은 비 예고편을 공개했다.

비는 독기를 품고 연습생 생활을 견뎌 톱스타로 우뚝 선 서사를 가진 인물. 그는 "저는 연습생 시절에 집에 안 갔다. 저보다 가진 게 많은 사람들 속에서 성공하려면 그들보다 더 노력해야겠다는 생각을 했다. 절실하고 절박했다. 제가 성공하지 못하면 가족이 고통받을 테니까"라고 떠올렸다.

이어 "어머니가 돌아가신 후 집에 불이 나서 갈 곳이 없었다. 아버지는 아버지대로 생활했고 여동생은 고모님 댁에 갔다. 저는 연습실에서 침낭을 깔아놓고 먹고 잤다. 죽기 아니면 살기였다. 이 직업에서 끝을 봐야겠다는 생각이 들었다"라며 가수로 성공하기 위해 분투한 이유를 전했다.

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한편 비는 1998년 보이그룹 '팬클럽'으로 데뷔한 후, 2002년 '나쁜 남자'를 통해 솔로로 재데뷔했다. 이후 '태양을 피하는 방법' '잇츠 레이닝'(It's rainning) '레이니즘'(Rainism) '아이 두'(I do) '널 붙잡을 노래' '라 송'(La song) '깡' 등 히트곡으로 사랑받았다. 또 '풀하우스', '싸이보그지만 괜찮아', '닌자 어쌔신' 등 영화와 드라마를 통해 배우로서도 성공을 거뒀다.

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2017년 배우 김태희와 결혼, 슬하에 두 딸을 뒀다.

joyjoy90@sportschosun.com