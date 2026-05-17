"손성빈 한 번씩 선 넘어" → 롯데 최준용 깜짝 폭로(?) 왜 그럴 수밖에 없었나

3일 인천 SSG랜더스필드에서 열린 롯데-SSG전. 롯데가 5대2 역전승을 거두며 시리즈 3연전을 싹쓸이, 4연승을 달렸다. 마무리 최준용과 손성빈 포수가 기뻐하고 있다. 정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2026.5.3/

3일 인천 SSG랜더스필드에서 열린 롯데-SSG전. 9회말 최준용이 투구하고 있다. 정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2026.5.3/

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[스포츠조선 한동훈 기자] 롯데 자이언츠 새 수호신으로 떠오른 최준용이 포수 유강남 손성빈 도움을 많이 받는다며 고마워했다.

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최준용은 최근 주춤한 김원중을 대신해 롯데 뒷문을 지키고 있다. 15일과 16일 잠실 두산전 연속 등판해 무실점. 올해 17경기 6세이브 평균자책점 3.00이다. 15일에는 8회 1사부터 출격하며 5아웃 세이브를 수확하기도 했다.

최준용은 "제가 이번 시즌에 멀티이닝을 던졌을 때 결과가 안 좋았다. 오늘은 그냥 선발투수라는 느낌으로 마음 편안하게 세게 안 던지고 가볍게 던졌다. 결과가 좋아서 기분 좋았다"고 소감을 전했다.

9회말 선두타자 손아섭을 상대했다. 3볼 1스트라이크 불리한 카운트에 몰렸다. 하지만 끝내 헛스윙 삼진 처리했다.

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최준용은 "타자가 아섭이 형이라 더 집중이 됐던 것 같다. (유)강남이 형이 볼배합을 워낙 잘해주셨다. 잘 이끌어 주셔서 결과가 좋았다"고 밝혔다.

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최준용은 "아섭이 형 삼진 잡을 때 체인지업이 오늘 승리로 이끈 가장 큰 공이지 않았나 싶다. 결정적인 상황에 잘 들어가서 기분 좋다"고 말했다.

롯데는 베테랑 포수 유강남과 함께 신예 손성빈을 함께 기용하고 있다. 손성빈의 출전 시간이 점점 늘어나는 상황.

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최준용은 "성빈이가 한 번씩 선을 넘긴 하는데 저번에도 경기 끝나고 나서 제 머리를 툭 때리더라. 제가 집중을 못할 때 그렇게 한 번씩 강한 말로 후배지만 강하게 해주면 참 대견하다는 생각을 한다. 반대로 강남이 형은 엄마 같은 느낌이다. 잘 보듬어 주는 스타일이다. 성향이 둘이 약간 다르다"며 고마워했다.

26일 광주KIA챔피언스필드에서 열린 롯데와 KIA의 경기. 9회말 최준용 손성빈 매터리가 1사 만루 위기를 허용하며 이야기를 나누고 있다. 광주=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.04.26/

9일 부산 사직구장에서 열린 롯데와 KIA의 경기. 롯데 유강남이 수비를 하고 있다. 부산=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.05.09/

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투수코치의 가르침도 크다.

최준용은 "훈련할 때 김상진 코치님과 이재율 코치님께서 많이 잡아주신다. 순발력이나 기초적인 드릴 운동 그리고 제가 힘을 쓰는 타이밍을 체크해 주신다. 많은 도움을 받고 있다"고 감사 인사를 전했다.

지금은 최준용이 마무리를 맡고 있지만 언제든 바뀔 수 있다고 생각한다.

최준용은 "원중이 형이 정말 곧 더 좋은 공을 던지리라 확신한다. 제가 그때까지 안 쳐지고 버틴다면 우리 팀도 같이 올라가지 않을까 그렇게 생각한다"고 다짐했다.

한동훈 기자 dhhan@sportschosun.com