“카메라 멀면 몰래 입술 갖다대” 남진, 문화부 검열 시절 키스신 비화 공개('동치미')

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[스포츠조선 조민정 기자] 가수 남진이 당대 최고 여배우들과의 촬영 비화를 솔직하게 털어놨다.

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16일 방송된 MBN '속풀이쇼 동치미'에서는 700회 특집 '아그들아, 오빠 아직 살아있다' 2탄이 공개됐다.

이날 남진은 과거 영화 촬영 당시 함께했던 여배우들 이야기를 꺼냈다. MC들이 "당시 함께 촬영한 배우 중 실제로 가장 아름다웠던 사람이 누구였냐"고 묻자 남진은 남정임을 꼽았다.

남진은 "개인 취향이지만 남정임 씨가 가장 예뻤다"며 "체격도 좋고 성격도 시원시원해서 남자들이 좋아할 스타일이었다"고 회상했다.

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이어 그는 20대 시절 키스신 촬영 비하인드도 공개했다. 남진은 "그때는 문화부 검열이 있어서 입술이 닿으면 안 됐다"며 "닿을 것 같으면 바로 컷이 들어갔다"고 설명했다. 하지만 그는 "그래도 감정이 들어갈 때가 있었다"고 털어놔 모두를 놀라게 했다.

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이에 노사연이 "촬영하면서 제일 끌렸던 배우가 있었냐"고 묻자 남진은 "그건 말할 수 없다"고 답해 웃음을 자아냈다. 그러면서도 "인간적으로 마음이 느껴지는 배우가 있으면 복잡했다"며 "카메라가 멀리 있으면 잘 안 보이니까 고개를 살짝 돌리고 갖다 팍 대버렸다"고 솔직하게 밝혀 현장을 술렁이게 했다.

함께 출연한 조영남 역시 남정임과의 키스신 비화를 공개했다.

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조영남은 "영화 '내 생애 단 한 번만'에서 남정임 씨와 키스신이 있었다"며 "그날 칫솔을 챙겨 왔다더라"고 말해 폭소를 자아냈다. 이어 "당시 여배우 중 누가 가장 아름다웠냐"는 질문에는 "내 옆에 윤여정이 있었기 때문에 다른 생각은 못 했다"고 답했다. 그러자 남진은 곧바로 "그럼 그냥 오래 살지 뭐 때문에 그랬냐"고 돌직구를 날려 현장을 초토화시켰다.

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한편 조영남은 배우 윤여정과 1974년 결혼해 두 아들을 뒀으며 1987년 이혼했다.

조조민정 기자 mj.cho@sportschosun.com