유재석, 태도 논란 양상국에 공개 일침 “스타 될 때 조심해야”

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[스포츠조선 조민정 기자] 유재석이 태도 논란에 휩싸였던 후배 양상국에게 공개적으로 조언을 건넸다.

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16일 방송된 MBC 예능 '놀면 뭐하니?'에서는 최근 구설에 오른 양상국을 언급하는 멤버들의 모습이 전파를 탔다.

이날 유재석은 양상국을 보자마자 "살 많이 빠졌다"고 말했다. 이에 양상국은 "고향 내려갈 뻔했다"며 "제 행동 때문에 불편하셨던 분들도 계셨을 것 같다"고 고개를 숙였다.

그러자 유재석은 "김해 플랜카드도 떼어질 뻔했다더라"고 농담을 던져 웃음을 안겼다. 하지만 곧 진지한 조언도 이어졌다. 유재석은 "스타가 될 때를 조심해야 한다"며 "앞으로 반성하고 그러지 않으면 된다"고 강조했다.

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양상국은 최근 '놀면 뭐하니?' 출연 이후 '김해 왕세자' 캐릭터로 주목받으며 화제를 모았다. 하지만 이후 여러 예능과 유튜브 콘텐츠에서 선 넘는 발언과 행동으로 논란 중심에 섰다.

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특히 유튜브 채널 '뜬뜬'의 '핑계고'에서는 선배 유재석에게 "혼낸다"고 말하거나 "경상도 남자는 여자를 집에 데려다주지 않는다"는 발언을 이어가며 무례하다는 지적을 받았다.

이어 tvN '놀라운 토요일'에서도 흐름을 끊는 과한 리액션과 억지 설정으로 시청자 피로감을 키웠다는 반응이 나오며 논란이 커졌다.

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방송 이후 온라인에서는 "유재석이 돌려 말했지만 사실상 공개 경고", "양상국도 분위기 심각한 걸 아는 듯", "예능 욕심이 너무 과했다" 등의 반응이 이어졌다.

조민정 기자 mj.cho@sportschosun.com